La coqueta minifalda rosa con la que Anya Taylor-Joy deslumbró en NY

La actriz Anya Taylor-Joy deslumbró en Nueva York al lucir uno de sus conjuntos más coquetos y femeninos.

Fue captada por paparazzis mientras usaba una minifalda y chaqueta de Courreges en color rosa. Elevó el glamour con zapatillas de tacón en color beige, a juego con los botones de su ropa.

Usó pocos anillos como accesorios y dejó que su maquillaje fuera protagonista. Llevó sombras rosas en los párpados, delineador blanco en la línea de agua, labial rojo y abundante rubor rosa.

Peinó su cabellera rubia con un perfecto alisado que se movió con los pasos de la estrella de Queen's Gambit.

Foto: Grosby Group

Durante las últimas semanas, la estrella de 26 años se ha dedicado a promocionar The Menu, su nueva película que también es protagonizada por Ralph Fiennes, quien dio vida a Voldemort en la saga de Harry Potter.

Anya Taylor-Joy vive un momento de gran fama. Desde febrero de 2020, ha trabajado en siete películas, filmado series de televisión y asistido a múltiples eventos de talla internacional. Su siguiente proyecto es protagonizar la película de Super Mario Bros.

Taylor-Joy​​ es británica-argentina​ y nacida en Estados Unidos.​ Ahora es considerada una de las actrices más bellas de Hollywood, pero durante una aparición en The Drew Barrymore Show dijo que fue intimidada por su apariencia cuando era más joven.

Sus compañeros de escuela la molestaban y salió adelante gracias a sus padres. “Tuve mucha, mucha suerte con mis padres porque cuando me intimidaban por mi apariencia, mi madre siempre decía: ‘Uno siempre mira el interior de alguien. No miras la clase, no miras nada de eso. No miras lo que hacen para un trabajo. Sólo te enfocas en: ‘¿Te gusta el corazón de esa persona?’”.

Anya Taylor-Joy también pasa por un gran momento a nivel personal. Recientemente se casó con Malcolm McRae, un músico que toca el piano y la guitarra en una banda de rock llamada More.

Page Six informó que se casaron en una ceremonia en un tribunal de Estados Unidos.

La pareja confirmó que estaba en una relación en abril de 2021 y la revista People informó que McRae escribió una canción para Taylor-Joy dos días después de conocerse

“Sé que estoy drogado ahora, pero tengo que sacar esto… Creo que somos parecidos en aspectos que no puedo explicar bien, pero podría hacerlo con algo de tiempo. Si alguna vez estuviéramos en el mismo lugar. Quiero lo que es correcto, pero lo quiero sin previo aviso ahora y creo que queremos algo igual”.

Mira los looks de Anya Taylor-Joy en la galería superior.