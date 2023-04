Kirsten Dunst fue una de las actrices más activas en Hollywood a finales de los noventa e inicios de los dos mil por sus actuaciones en Bring It On y Spiderman I, II y III, hechas por Sam Raimi y protagonizadas por Tobey Maguire.

Si bien ha estado en la industria del entretenimiento desde que era una niña y ha participado en grandes filmes desde entonces y hasta el momento, aseguró en una entrevista que no ha tenido el suficiente reconocimiento que se merece y, que por el contrario, ha sido criticada e ignorada.

“Nunca he sido reconocida en mi industria. Nunca me han nominado a nada. Tal vez dos veces para un Golden Globe cuando era pequeña y una para Fargo. Tal vez sólo piensan que soy la chica de Bring It On”, dijo en una charla con In-Depth With Larry Flick.

Si bien no ha ganado un Oscar por sus casi 30 años de carrera, Dunst fue considerada para un Golden Globe por Entrevista con el Vampiro, otro por El poder del perro y otro más por Fargo, también fue nominada a un Emmy por ésta última y ganó el premio del Festival de Cine de Cannes a mejor actriz por Melancolía.

Bring It On, o Triunfos Robados, y su papel como porrista se hizo memorable dentro de la cultura pop, pero para ella fue y sigue siendo como un momento que la marcó negativamente en la industria y una especie de fichaje que ha puesto en duda su talento y seriedad.

La actriz agregó en la entrevista que sus proyectos en general eran despreciados cuando los lanzaba y queridos años después, pero aún así sin recibir aprecio por los fans ni sus colegas.

“Muchas de las cosas que hago a la gente le gustan después. Simplemente me siento como… ‘¿Qué hice?’ Tal vez no hago lo suficiente”.

En la entrevista recordó la película de María Antonieta y las críticas destructivas que recibió, incluida su actuación “Y ahora a todos les encanta”.

Al aparecer su trabajo más destacable, según los fans, es Spiderman, donde interpretó a Mary Jane en las tres películas dirigidas por Raimi. Según la primicia, Mary Jane se perfilaba a ser actriz después de la secundaria, pero nunca recibía una oportunidad de demostrar su talento y cuando sucedía, no le iba bien.

En dichos filmes ganó fama, pero no le hicieron conseguir más y mejores papeles, ni ganó premios como un Oscar, algo que se lamenta y que no ha superado.

De hecho, su participación en estas tres entregas estuvo en cuestionamiento, ya que Kirsten estaba segura que le darían el papel de Gwen Stacy sólo por ser rubia y no el de Mary Jane Watson, que era pelirroja y con una personalidad completamente diferente.

Sin embargo, y a pesar de sus inseguridades, Raimi le dio la sorpresa de que sería la protagonista junto a Maguire antes de que le entregaran el guión.

¿Qué ha hecho Kirsten Dunst en los últimos años?

Kirsten Dunst, que está cumpliendo 40 años este 30 de abril, ha estado alejada de Hollywood, con algunos trabajos en la última década.

Tras ganar su premio en Cannes en 2011, Kirsten actuó en Hidden Figures, Woodshock y El poder del perro.

Esta última película tuvo un gran impacto en taquilla y dentro de la industria. De hecho, ganó un Oscar por mejor dirección y tres Golden Globes por mejor película de drama, mejor actor de reparto y mejor guión.

Kirsten protagonizó el proyecto con Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.