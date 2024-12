Lauren Sánchez se dejó ver sensual y elegante en Nueva York ataviada con un conjunto blanco nupcial con el que insinuó que pronto se casará con el fundador de Amazon Jeff Bezos luego de casi dos años de compromiso.

La presentadora de televisión fue vista llegando con su prometido al evento DealBook del New York Times, llevado a cabo en la ciudad de Nueva York; los paparazzis la captaron luciendo un impresionante atuendo de inspiración business girl combinado con la tendencia bra out.

Fue fotografiada vestida con un blazer blanco de escote profundo, que dejó a la vista su sostén también blanco hecho con encaje. Sumó pantalones acampanados del mismo color, un clutch rectangular y zapatillas de plataforma negras. Sumó pendientes de diamantes, un llamativo collar del mismo estilo, así como múltiples anillos, incluida la argolla de compromiso que Bezos le compró por 2.5 millones de dólares.

La futura esposa del multimillonario Jeff Bezos fue vista con un rostro perfectamente maquillado con base que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, sombras oscuras en los párpados, blush bronceado y un cat eye negro que destacó su mirada felina. Su cabello negro se mostró peinado con un moño alto y mechones sueltos en los costados de la cara.

Lauren Sánchez deja su bra a la vista e impone tendencia en Nueva York. Foto: The Grosby Group

La aparición pública de la pareja ocurre después de que se informara que están a punto de contraer matrimonio a casi dos años de compromiso y cinco de relación formal. Según dijo The Sun, Lauren y Jeff se casarán este invierno en una glamorosa ceremonia privada y lujosa en Aspen.

En los últimos días, Lauren se ha dejado ver en looks nupciales que insinúan que está acercándose al altar como en esta ocasión que acudió al evento DealBook del New York Times.

Durante una charla que dio la celebridad de la televisión a The View expresó su emoción por casarse con el multimillonario y por iniciar una vida que jamás creyó que tendría a los 55 años.

“Nunca pensé que cuando cumpliera 55 años sería escritora y me casaría. La vida apenas comienza. Cuando tenía 20 años, pensé: 'Dios mío, la vida se acaba a los 50'. Déjenme decirles que no es así, señoras. Esto no ha terminado, es solo el comienzo. Va mejorando cada vez más y siempre digo, cuando las mujeres dicen: '¿Cómo es cumplir 50?', es sólo el comienzo”, dijo.

En cuanto a la planificación, Lauren detalló que guardó un tablero de Pinterest para inspirarse en el vestido de novia que lucirá próximamente: “Estoy muy emocionada, pensando en el vestido, tengo que decir que tengo un Pinterest, soy como cualquier otra novia, así que tengo un tablero de Pinterest”.

Al parecer los planes de la boda se aceleraron en los últimos meses, ya que en una entrevista que le dio a Vogue a inicios de año reveló que la planeación estaba en “sus primeras etapas” y que no tenía claro sobre cuándo se realizaría y si sería en Estados Unidos o en el extranjero.