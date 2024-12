La visita del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y su esposa, la jequesa Jawaher Al Thani, a Reino Unido generó criticas en redes sociales luego de que los internautas mostraran su indignación por el “grosero gesto” que tuvo el emir con Kate Middleton. ¿Qué hizo que causó la molestia de muchos? Te contamos los detalles.

Tras terminar su tratamiento y superar el cáncer, Kate Middleton poco a poco retoma su agenda y compromisos reales; la princesa fue parte del evento de bienvenida que llevó a cabo la Casa Real para el emir de Qatar y su esposa, quienes se encuentran desde el pasado lunes en Londres.

Ésta se considera como la primera vez que Kate Middleton participa en una visita de Estado desde que se informó de su enfermedad y, si bien, no ha estado presente en todas las actividades, sí estuvo junto con el príncipe William en el acto de recibimiento oficial en nombre del rey en su residencia.

Un detalle de este encuentro que llamó la atención de los seguidores de la realeza fue la forma en la que el emir de Qatar trató a Kate Middleton. El video en el que se reúne con él se ha comentado y criticado debido a que Tamim bin Hamad Al Thani parece “ignorar” a la esposa de William.

El incómodo momento sucedió después de que Kate bajara del vehículo en el que se encontraba con la primera esposa del emir. Una vez que caminaron hacia Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe William y el rey Carlos III, la princesa de Gales, por respeto, hizo una reverencia al emir, pero éste no la volteó a ver y siguió su camino.

El momento quedo capturado en video y se ve como Kate muestra su respeto hacia el emir, pero éste parece no notar su presencia. En redes sociales señalaron que la actitud de Tamim no fue la correcta y que no sabe respetar a las mujeres pese a que tiene 3 esposas y 13 hijos.

“Lo primero que pensé fue que las monarquías musulmanas usualmente no tratan de forma amable a las mujeres”, señaló un usuario de X, antes Twitter. Otros internautas comentaron que la princesa de Gales no debería volver a hacer la reverencia, como muestra de su inconformidad.

Vi esta foto y lo primero que pensé fue que las monarquías musulmanas usualmente no tratan de forma amable a las mujeres



Pero después vi el video y es Carlos el que no quiere recibir la reverencia de Kate 🫠 pic.twitter.com/uh6P5DXm3P — Panqueque Real 🥞 (@panquequereal) December 3, 2024

Sin embargo, hubo quienes también señalaron que el rey Carlos III ignoró a Kate Middleton ya que él tampoco la volteó a ver durante dicho encuentro y se va caminando junto con el emir y su esposa.