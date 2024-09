Ninel Conde elevó la temperatura en redes sociales con un video que compartió en el que se muestra luciendo su figura de impacto apenas cubierto con un vestido plateado estilo mirrorball.

La multifacética celebridad recurrió a su cuenta de Instagram para posar en un video ataviada con un minivestido hecho con pequeñas placas plateadas reflectantes unidas entre sí. La indiscreta prenda contó con un top backless de tirantes de cadena, escote marcado y un panel recortado sobre su vientre marcado.

En la parte inferior, Ninel usó una falda abierta por los costados desde la cintura; la prenda dejó a la vista un microbikini color nude que evitó que sufriera un incidente de vestuario durante una sesión fotográfica que estaba haciendo al momento del video.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana, base bronceada, labial rosado, sombras ahumadas sobre los párpados y blush rosado. Su cabellera tomó su propio protagonismo al lucir peinado en voluminosos mechones rizados.

Combinó el llamativo look con pendientes de cadena largos, anillos brillantes y brazaletes a juego. En el pie de publicación le contó a sus fanáticos que está celebrando su cumpleaños número 48. “Me siento muy emocionada, agradecida por otro año más. Gracias por sus buenos deseos siempre, los quiero”, escribió.

Sus recientes actividades en Instagram suceden días después de haber acaparado la atención mediática por lucir irreconocible, como la nueva “Barbie humana” y Lyn May, debido a los últimos arreglos estéticos que se hizo.

El Bombón Asesino apareció en sus redes sociales completamente irreconocible, con supuestas nuevas cirugías plásticas que le cambiaron el rostro.

Los usuarios de redes sociales han sugerido que la cantante al parecer se rejuveneció el rostro con inyección de bótox en los labios, estiramiento de piel y cambio en la forma de sus pómulos y de la nariz que la hacen ver “más tuneada” que nunca.

Asimismo, los internautas dijeron que había perdido su belleza y atractivo que la hicieron famosa en la década de los 2000 después de tantas cirugías .

Tras los múltiples comentarios de este estilo, la actriz de Rebelde se pronunció en su Instagram para hablar de los filtros que usa y exhibir las críticas que recibe sobre su físico y aparente nuevo rostro, además de agradecerle a sus fans por defenderla y apoyarla y por hablar bien del cambio de color en el cabello que adoptó.

“Pues estoy leyendo todos sus mensajes. Gracias por las cosas lindas que me están diciendo del color, a mí me encantó. Y, bueno, la verdad es que de pronto me dicen: ‘es que el filtro’. Pongo todos los tipos de filtro y pues se ven iguales. ¿Será bueno o malo tener cara de filtro? O sea, ¿eso será bueno o malo?”, dijo la actriz, cuyo nombre completo es Ninel Herrera Conde.