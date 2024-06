¡Paul McCartney regresa a México! El cantante británico anunció que vuelve a tierra azteca con tres conciertos: dos en la CDMX y uno en Monterrey; pero no sólo eso, sino que la estrella de The Beatles se estaría presentando en el Corona Capital 2024, así lo confirmó la página oficial del festival.

¿Cuáles son los precios de los boletos? Te decimos para que lo tomes en cuenta y vayas ahorrando si es que quieres ver en vivo a esta leyenda de la música.

Para felicidad de los fanáticos de Paul McCartney en México, el cantante británico ofrecerá tres conciertos en el país: el primero en Monterrey, el segundo en la CDMX y el tercero y último también en la capital, pero en el festival Corona Capital 2024. El rumor de que McCartney volvería a tierra azteca comenzó a circular hace unas semanas, tras darse conocer que el músico se presentaría en algunos países de Latinoamérica.

FECHAS DE LOS CONCIERTOS DE PAUL MCCARTNEY EN MÉXICO Y CORONA CAPITAL 2024

Fue a través de sus redes sociales que Paul McCartney reveló que volvería a México como parte de su gira “Got Back Tour”. Las fechas de sus conciertos son: 8 de noviembre en Monterrey, en el Estadio BBVA, y el 12 de noviembre en la CDMX, en el Foro Sol, ahora conocido como Estadio GNP Seguros.

"Los espectáculos en el Foro Sol fueron un punto culminante del año pasado para mí, qué momento mágico pasamos todos. ¡Todavía puedo oír tu canto zumbido en mis oídos! El público mexicano es tan especial", escribió el cantante en el video donde reveló que regresaría a México.

La preventa para beneficiarios con cuenta CitiBanamex, será a partir del 27 de junio, a las 14:00 horas, mientras que la venta general será el 28 de junio a partir de las 14:00 horas. Los precios de los boletos aún no se dan a conocer, pero se estima que vayan desde los 549 a 14,737 pesos.

Precio de los boletos para el Corona Capital con Paul McCartney

Minutos después de que se revelará el regreso del ex Beatle a México, en redes sociales comenzó a circular el cartel del Corona Capital 2024, el cual incluía el nombre de Paul McCartney como headliner del tercer día del festival. Al parecer Toto, una de las estrellas que se presentará en el Corona Capital, filtró el cartel en su cuenta de Instagram y fue así como todo mundo se enteró de las bandas y artistas que formarán parte de esta edición.

Paul McCartney se presentará en el Corona Capital el 17 de noviembre y será el encargado de cerrar el festival. El músico británico estará acompañado de otras bandas como Queens of the Stone Age y Empire Of The Sun.

El festival Corona Capital anunció que la preventa de boletos para su edición 2024 será a partir del 25 de junio, y se realizará en exclusiva para clientes Citibanamex a través de Ticketmaster. El 26 de junio se abre la venta general.

Los precios de los boletos aún no se dan a conocer, pero se espera que estén entre 5,400 y 10,700 pesos, aproximadamente. Es importante mencionar que en este evento los boletos se venden por fases y que el costo aumenta conforme las entradas estén a punto de agotarse.