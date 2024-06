La celebridad Kim Kardashian hizo gala de sus curvas una vez más al salir de su oficina en Calabasas, California.

La estrella del reality show The Kardashians deslumbró ataviada con un minivestido blanco strapless que dejó a la vista su figura de reloj de arena. Combinó la prenda con sandalias transparentes y usó brazaletes perlados como accesorio.

Kim Kardashian, de 43 años, lució su belleza con un maquillaje compuesto por base, rubor, cejas remarcadas y amplias pestañas negras. Su cabellera platinada cayó perfectamente lisa sobre su espalda.

EXC Kim Kardashian. Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

Aunque Kim Kardashian es reconocida por su cuerpo, también es criticada por llevar atuendos que reducen su cintura al máximo. La periodista Megyn Kelly criticó a la estrella por negar continuamente haberse realizado tratamientos o cirugías.

“Una vez más, ella sale y crea esta imagen, como 'oh, solo soy yo, acabo de hacer dieta', 'No lo creo. Parece que a Kim le han extirpado una costilla. Ella siempre está buscando el siguiente nivel de atención”, dijo.

Kim Kardashian ya había sido criticada en la Met Gala 2022 cuando bajó más de 7 kilos para ponerse el vestido que usó Marilyn Monroe en el cumpleaños del presidente Kennedy en 1962.

La última salida de Kim Kardashian se da después de que festejara el cumpleaños 11 de su hija North West en la ciudad de Nueva York con un grupo de amigos cercanos. Sin embargo, según infomación del Daily Mail, el gran ausente en la celebración fue el padre, Kanye West, quien pasó de largo el cumpleaños de su hija.

Kim Kardashian viajó a Nueva York en su jet privado y llevó a su hija a comer pizza en Joe's New York Pizza ubicado en Greenwich Village. También comieron helados en el restaurante Serendipity3.

La empresaria no felicitó a Kanye West en el Día del Padre. Estuvieron casados desde 2014 y hasta noviembre de 2022. Comparten a sus hijos North, de 11 años, Chicago, de seis, Saint, de ocho y Psalm, de cinco.

En un episodio de The Kardashians, Kim admitió que no cuenta con apoyo del rapero. “No tengo ese apoyo y eso realmente apesta. Sabes, siempre estaré ahí para mis hijos y aguantaré cualquier cosa con ellos, pero decir que a veces no tiene un costo emocional, sería mentir”, dijo a su hermana Khloé.