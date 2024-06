Tras semanas de polémica por la confirmación de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, fanáticos de los intérpretes señalaron que ambos artistas lanzaron pistas de su amorío a través de canciones desde que el sonorense andaba con Belinda.

En 2021, la cantante mexicana estrenó la canción ‘Inevitable’ que habla sobre el despecho que sintió por un amor que no funcionó y la letra, de acuerdo con usuarios de redes sociales, es una indirecta para Christian Nodal.

“Y tú no me amaste, sólo me quisiste un rato, aunque me siento tonta yo debo aceptar que sí me imaginaba junto a ti poder estar” , dice.

En el mismo año, el sonorense lanzó el adelanto de su canción ‘Pensando en lo nuestro’ con un ritmo similar a la melodía de 'La princesa del regional mexicano', por lo que fue vinculada como la respuesta a “su amor prohibido”.

“Primero fue la pena y después los años, después fue mi miedo por hacerte daño y al final sentimos la misma ilusión. La culpa me ha cambiado y no fue planeado, si te soy sincero ando todo asustado, pensando en lo nuestro, el tiempo que ha pasado, tantas madrugadas que yo te he soñado” , relata.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal andaban desde antes?

En entrevista para la revista Hola!, la intérprete de ‘En realidad’, reveló que su relación con Christian Nodal no es un romance nuevo, sino la “continuación de su historia”. Por ello, internautas especulan que su amor comenzó desde que estrenaron juntos ‘Dime como quieres’ en 2020.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros” , detalló.

Su colaboración se logró después de que Pepe Aguilar, padre de la joven de 20 años, aprobó la propuesta que Nodal envió por audio y que muestra el intento de conquista hacia la joven en un dueto musical.

Su primer beso público

Aunque su relación fue confirmada, el primer beso público entre ambos cantantes mexicanos se dio en el escenario del Auditorio Nacional, donde el intérprete de 'Botella tras Botella' se presentó y entonaron juntos 'Por mujeres como tú' de Pepe Aguilar.

