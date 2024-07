Ingrid Andress pasó a la historia este fin de semana: la cantante estadounidense se convirtió en la persona que ha hecho la peor interpretación del himno de Estados Unidos en un evento público hasta ahora. Tras este vergonzoso suceso, la estrella de la música publicó un mensaje en sus redes sociales y admitió que estaba borracha cuando entonó el himno en el Home Run Derby de 2024, de las Grandes Ligas.

La artista, cuatro veces nominada al Grammy, dio una presentación que ha sido descrita por muchos como “horrible” y “desafortunada”, pues consideran que fue una total falta de respeto lo que hizo en la ceremonia de inauguración del Home Run Derby de 2024, el pasado domingo 15 de julio.

Ingrid Andress, de 32 años, fue la encargada de cantar el himno de EU y lo hizo tan mal que su presentación rápidamente se viralizó en redes sociales; en los videos que circulan en X se escucha a la cantante totalmente desafinada, gritando e incluso, con problemas para pronunciar la letra del himno.

Varios de los presentes en el Home Run Derby de 2024 no daban crédito de lo que estaban escuchando, pues si bien, cada artista es libre de interpretar el himno de Estados Unidos, el caso de Ingrid Andress fue totalmente escandaloso, por eso lo han llamado como la peor entonación de dicho solemne tema.

Horas después de su atropellada entonación del himno de Estados Unidos, la cantante de country emitió un mensaje en sus redes sociales en el que dice lo siguiente:

“No voy a contarles mentiras. Estaba borracha anoche . Me internaré en un centro de rehabilitación hoy mismo para recibir la ayuda necesaria . La que vieron anoche no era yo. Me disculpo con las Grandes Ligas, los fanáticos y con este país que tanto amo por esa interpretación. Les informaré cómo va la rehabilitación, he escuchado que es muy divertida”, escribió Ingrid Andress.

Los internautas reaccionaron a las palabras de la joven cantante; algunos se burlaron de la situación, otros la criticaron y unos cuantos más aplaudieron su valentía al admitir que tiene un problema con el alcohol y que por eso, ha decidió internarse en un centro de rehabilitación.

“Debes haberte quedado sin conocimiento porque esa fue la peor interpretación del himno nacional jamás realizada”, “¿Dónde está tu equipo? ¿Tu manager, publicista, asistente te dejó seguir en ese estado?”, “La típica evasión de una celebridad. Recibe algunas lecciones de canto mientras estás en 'rehabilitación'” y “Sé que debe ser horrible, pero es mejor saber que necesitas ayuda y buscarla que morir o tener cirrosis hepática. Espero que puedas vencer a tus demonios y salir más fuerte” fueron algunos de los comentarios que hicieron usuarios de redes sociales a la declaración de Ingrid Andress sobre que estaba borracha en su presentación.

¿Quién es Ingrid Andress?

Ingrid Elizabeth Andress es una cantautora de música country estadounidense, que nació el 21 de septiembre de 1991 en Southfield, Michigan y creció en Highlands Ranch, Colorado. Su sencillo “More Hearts Than Mine”, de 2019, alcanzó el puesto número 30 en el Billboard Hot 100.

Ingrid Andress asistió al Berklee College of Music y se especializó en composición e interpretación de canciones, sin embargo, abandonó los estudios por un tiempo y después los retomó, en 2013. El 27 de marzo de 2020, lanzó su álbum de estudio debut "Lady Like" a través de Warner Music Nashville. En abril de 2020, Andress alcanzó el número uno en la lista de artistas emergentes de Billboard; su álbum se convirtió en uno de los 10 mejores álbumes de country del año de Billboard y estableció el récord como el álbum debut femenino de country con mayor streaming de todos los tiempos tras su lanzamiento.

En la 63.ª edición anual de los premios Grammy, Ingrid Andress recibió tres nominaciones a los premios Grammy; Mejor canción country ("More Hearts Than Mine"), Mejor álbum country ("Lady Like" ) y Mejor artista nuevo. Actualmente, tiene 32 años.