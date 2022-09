Sydney Sweeney deslumbra con vestido de 'escote corazón' en Venecia

La actriz Sydney Sweeney deslumbró al asistir a una fiesta privada y exclusiva de Armani Beauty para conmemorar el quinto aniversario del patrocinio de la marca al Festival Internacional de Cine de Venecia.

El sábado se reunieron decenas de celebridades en el festejo realizado en el museo Peggy Guggenheim Collection. Los invitados incluyeron a las estrellas de Bridgerton Regé-Jean Page , Simone Ashley y Charithra Chandran; Tessa Thompson de Westworld y Sadie Sink de Stranger Things.

Pero fue Sydney Sweeney quien acaparó los reflectores al llegar ataviada con un espectacular vestido strapless de Armani Privé en color rosa. La prenda estilizó su figura con un escote de corazón y un diseño abultado alrededor de la cadera. La tela cayó en un corte recto hasta debajo de sus pies.

Conquistó con una melena ondulada y presumió su belleza con un maquillaje impecable, compuesto por labial rosa en los labios, sombras rosas en los párpados y delineador negro para resaltar la mirada. Llevó amplias pestañas negras y rubor en las mejillas.

Sydney Sweeney publicó las fotografías de su look en su cuenta de Instagram y sumó más de un millón 200 mil reacciones.

La noche anterior, la estrella de Euphoria acudió a la alfombra roja de la película Bones and all, protagonizada por Timothée Chalamet y Taylor Russell. Deslumbró con un vestido negro de Armani entallado al cuerpo y con un lazo alrededor del cuello. Llevó brazaletes y aretes de diamantes.

Sobre la película Bones and all, dijo: “Creo que todavía estoy procesando toda la película. No quiero estropear nada… Fui a la película sin saber qué esperar, no sabía nada al respecto, así que quiero que la gente tenga la misma experiencia”.

Para Sydney Sweeney, estar en Venecia es como un “sueño mágico”. “Todos están vestidos de punta en blanco y la ciudad es el lugar más hermoso. Amo Italia, amo a los italianos y amo estar aquí. La primera noche que estuve aquí, me colé en la ciudad por la noche y encontré un pequeño lugar de pizza, recorrimos los canales, fue realmente hermoso”, agregó.

La actriz regresó a Boston para continuar las grabaciones de Madame Web junto a Dakota Johnson, Emma Roberts y Adam Scott. Hace poco acabó de filmar National Anthem.

La actriz Sydney Sweeney, de 24 años, pasa por su mejor momento profesional. Fue nominada dos veces a los premios Emmy. Una, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática por su personaje de Cassie Howard en Euphoria. Compite contra actrices de la talla de Julia Garner (Oazark) y Rhea Seehorn (Better Call Saul).

Su segunda nominación es en Actriz de Reparto de Miniserie o Película para Televisión por su personaje de Olivia en The White Lotus.

Sydney Sweeney debe gran parte de su fama al papel de Cassie que interpreta en Euphoria. En la segunda temporada del programa su personaje cobró relevancia, pero hubo algunas escenas que no fueron sencillas de grabar.

Dijo al medio Deadline que le costó mucho trabajo filmar la escena donde vomita en un jacuzzi, rodeada de sus compañeras. “Tenía que tener un tubo en la boca y me estaba llenando la boca con asquerosos trozos de comida y ni siquiera sé qué más. Luego tuve que sostenerlo en la boca mientras ocurría la escena y actuar como si no lo tuviera. Luego vomitó por todas partes”, contó.

Sweeney dijo que interpretar el papel de Cassie le ha enseñado a dejar de lado sus inseguridades. “Ella me ha enseñado a permitirme sumergirme completamente en sus emociones. Ha sido una experiencia realmente hermosa poder interpretar todas sus diferentes y locas emociones con las que ha tenido que lidiar. Ha sido muy divertido”, anotó.

Mira las fotos de Sydney Sweeney en la galería superior.