William Levy dividió opiniones en redes sociales después de que reapareciera ante las cámaras: algunos internautas manifestaran su opinión sobre su aspecto físico, el cual refieren ha cambiado considerablemente ahora que el actor tiene 46 años ; mientras algunos usuarios criticaron cómo se veía, otros aplaudieron su imagen madura. "Así luce un hombre sin tanto bótox", dijeron en redes.

El nombre de William Levy volvió a los reflectores luego de que el actor apareciera públicamente durante la promoción de Bajo un fuego, la película en la que comparte créditos con su hija menor, Kailey Alexandra.

LEE MÁS: “Desperté sin poder mover la mano”: hija de Lili Estefan y exMiss Universo Cuba padece esclerosis múltiple

Sin embargo, las imágenes y videos del encuentro con la prensa no sólo despertaron interés por el proyecto cinematográfico: una parte de los internautas centró su atención en el aspecto físico del protagonista de telenovelas como Cuidado con el ángel y Sortilegio.

Los usuarios de redes señalaron que luce diferente a como lo recordaban, mientras que otros defendieron que su apariencia refleja el envejecimiento natural.

Las reacciones fueron diversas: "Envejeció y está bien, creo que en un mundo lleno de Botox ver una cara normal envejecida no es motivo de burla", "Ha envejecido como lo haremos todos! Natural", "Los años pasan para todo el mundo queridos", "Critican por operarse y ahora por no operarse... quién los entiende", "Así luce un hombre sin tanto bótox" y "Yo veo que trae peluquín", comentaron internautas en plataformas como TikTok.

Mientras algunos seguidores manifestaron sorpresa por los cambios en el rostro del actor, otros consideraron que no hay motivo para cuestionar que una persona muestre señales del paso del tiempo. También hubo quienes atribuyeron las diferencias en su rostro a la iluminación, los ángulos de las cámaras o las condiciones de la entrevista.

La conversación alrededor de William Levy también puso sobre la mesa la presión que existe sobre las celebridades para conservar una apariencia joven.

¿Cuántos años tiene William Levy?

William Levy nació el 29 de agosto de 1980 en Cojímar, Cuba; actualmente, tiene 46 años. El actor alcanzó la fama internacional gracias a sus participaciones en telenovelas y producciones televisivas tales como Cuidado con el ángel, Sortilegio, Triunfo del amor y Café con aroma de mujer.