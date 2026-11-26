El nombre de Lina Luaces se volvió tendencia en redes sociales luego de que revelara que fue diagnosticada con esclerosis múltiple; a través de un video de Instagram, la hija de Lili Estefan y Miss Universo Cuba 2025 contó cómo se enteró que padecía la enfermedad y de qué forma ha luchado contra ésta.

La joven, de 24 años de edad, compartió su historia mediante un video publicado en Instagram, en el que relató cuáles fueron los primeros síntomas que aparecieron poco después de obtener el título de Miss Universo Cuba en 2025,

"Poco después de ser coronada como Miss Universo Cuba, una de las etapas más exigentes de mi vida, comencé a experimentar niebla mental, agotamiento extremo, pie caído y una pérdida de sensibilidad en toda mi pierna derecha, desde la cadera hasta el pie", dijo.

A pesar de los malestares que presentaba, la hija de Lili Estefan aseguró que decidió continuar trabajando, sobre todo porque iba a participar en la competencia internacional: "Logré llegar a Tailandia para competir, pero estaba muy frustrada porque sentía que mi cuerpo me estaba fallando justo cuando más lo necesitaba. Al regresar a Miami, mi pierna comenzó a mejorar, pero la niebla mental y agotamiento continuaron durante casi otro año", indicó.

Asimismo, mencionó que su salud empeoró en el pasado mes de septiembre ya que despertó sin poder mover una mano. Fue en ese momento que se trasladó a un hospital y permaneció varios días internada; después de los análisis clínicos que le realizaron, obtuvo el diagnóstico.

"Durante los últimos dos meses, mi prioridad ha sido recuperarme. He pasado por terapia física intensiva para recuperar mi movilidad, aprender a caminar nuevamente y volver a utilizar mis manos. Ha sido un proceso muy difícil, tanto física como mentalmente", declaró.

¿Quién es Lina Luaces, la hija de Lili Estefan?

Lina Teresa Luaces Estefan es una modelo, influencer y creadora de contenido nacida en Miami, Florida. Es hija de la conductora cubana Lili Estefan, conocida por su trabajo en el programa de televisión El Gordo y La Flaca, y del empresario Lorenzo Luaces.

También es sobrina de los reconocidos músicos Emilio y Gloria Estefan, por lo que pertenece a una familia con una importante presencia en el entretenimiento latino de Estados Unidos.

Aunque creció cerca del mundo del espectáculo, Lina ha buscado construir una trayectoria propia en el modelaje y los concursos de belleza. El 8 de julio de 2025 fue coronada como la representante de Cuba para el concurso de Miss Universo.

¿Cómo le fue a Lina Luaces en Miss Universo 2025?

Lina Luaces, representante de Cuba, logró clasificarse en el Top 12 de Miss Universo 2025, certamen celebrado en noviembre de ese año en Tailandia.

La modelo contó que llegó a la competencia internacional con apenas seis meses de preparación y sin experiencia previa en un certamen de esa magnitud.

Asimismo, la joven explicó que incluso recibió recomendaciones para retirarse de la competencia debido a las dificultades que ya presentaba para caminar, pero decidió continuar con el objetivo de representar a Cuba. En Miss Universo 2025 la corona fue ganada por Fátima Bosch.

¿Qué es la esclerosis múltiple, enfermedad que padece Lina Luaces?

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que afecta el cerebro y la médula espinal. Se produce cuando el sistema inmunitario ataca por error la mielina, una capa protectora que recubre las fibras nerviosas y facilita la transmisión de señales entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Cuando esa protección se daña, la comunicación entre las células nerviosas puede verse afectada y provocar diferentes síntomas neurológicos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad puede afectar las funciones motoras, cognitivas, emocionales, sensoriales y visuales. Sus manifestaciones varían dependiendo de las zonas del sistema nervioso que resulten afectadas.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Cansancio intenso o fatiga

Entumecimiento y hormigueo en brazos o piernas

Debilidad muscular

Dificultades para caminar o mantener el equilibrio

Problemas de visión

Dificultad para concentrarse o pensar con claridad

Rigidez muscular y espasmos.

Actualmente no existe una cura para la esclerosis múltiple, sin embargo, existen tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas, reducir la frecuencia de los brotes y retrasar la progresión de la enfermedad.