Ninel Conde, de 50 años, encendió Instagram y desató decenas de comentarios de parte de sus seguidores luego de que compartiera una foto en la que presumió su figura con un microbikini brasileño. La cantante, conocida como “El Bombón Asesino”, dejó en claro que se siente muy orgullosa de su apariencia física y hasta compartió los tips que sigue para mantenerse en forma.

La publicación, difundida a través de sus historias de Instagram, mostró a la artista durante una sesión de masaje que le fue realizada con una máquina que ayuda a tonificar la piel y a perder grasa.

En las imágenes compartió que dicho tratamiento lo realiza en su abdomen, para definirlo aún más; también, contó que lleva varios años utilizando ese procedimiento ya que ha obtenido los resultados que esperaba.

Al finalizar su tratamiento, Conde compartió una historia en la que aparece frente al espejo con un diminuto microbikini negro con el que dejó ver su figura; en la imagen, “El Bombón Asesino” luce un conjunto de dos piezas: un top negro de textura fruncida y una parte inferior de corte reducido, con tiras delgadas a los costados.

Ninel Conde. Foto: Instagram

¿Qué edad tiene Ninel Conde?

La actriz y cantante nació el 29 de septiembre de 1976, por lo que actualmente tiene 50 años. A lo largo de su trayectoria, la intérprete ha mantenido una presencia constante en el mundo del espectáculo y ha convertido Instagram en uno de los principales espacios para compartir fotografías y videos de sus proyectos profesionales, viajes, rutinas de ejercicio y momentos personales.

¿Qué ha dicho Ninel Conde sobre las críticas que recibe por su apariencia?

La cantante ha respondido públicamente a los comentarios sobre su imagen. En un encuentro reciente con medios de comunicación, cuestionó a quienes critican su apariencia y sugirió que algunas de esas reacciones podrían estar relacionadas con la envidia.

“¿Criticada o envidiada?", expresó al hablar sobre su aspecto; también, señaló que se siente feliz y agradecida con lo que ha conseguido, y destacó que la salud y el bienestar personal son más importantes que la apariencia exterior.