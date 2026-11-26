Parece ser que el príncipe William ya tiene planeado cómo hacer historia cuando se convierta en rey. Entre sus múltiples proyectos para modernizar la monarquía, el heredero al trono estaría considerando quitarle los títulos reales a sus hijos.

De acuerdo con revelaciones del autor especializado en la realeza Tom Sykes, el príncipe buscaría dar mayor libertad a los integrantes más jóvenes de la familia real, incluso si eso significa retirarles sus títulos de Alteza Real.

El príncipe Harry y Meghan Markle no serían los únicos a los que les retirarían los títulos definitivamente, sino que William quiere hacerlo con sus tres hijos con el fin de que no se sientan atados a la institución.

Las supuestas intenciones de William aparecen en el libro Dukes of Hazard: Harry, Andrew and Edward VIII: The Spares Who Shook the Throne, donde Sykes analiza las ambiciones del futuro monarca y sus planes para transformar la institución. Según el autor, personas cercanas al príncipe aseguran que una de sus prioridades es la “liberación de sus hijos”.

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Lo anterior implicaría que sus hijos George, Charlotte y Louis tengan la posibilidad de construir sus propias vidas, sin que todos estén obligados a desempeñar funciones oficiales o permanecer vinculados a la Corona cuando crezcan.

Aunque el príncipe George, de 13 años, está destinado a heredar el trono, sus hermanos menores podrían tener un camino diferente. Charlotte, de 11 años, y Louis, de ocho, tendrían la oportunidad de estudiar, trabajar y desarrollar carreras profesionales fuera de la familia real, pero bajo un esquema que podría retirarles el tratamiento de Alteza Real y los privilegios asociados.

El modelo tomaría como referencia a los hijos de la princesa Ana y del príncipe Eduardo, quienes crecieron sin utilizar ese tratamiento.

La reforma también podría alcanzar a Harry, Meghan Markle y sus hijos. Los duques de Sussex abandonaron sus funciones oficiales en 2020 y construyeron una vida independiente en Estados Unidos, pero sus títulos y los de Archie y Lilibet continúan siendo parte de la conversación sobre el futuro de la monarquía.

En este sentido, quienes no trabajen para la institución podrían dejar de recibir apoyo económico, alojamiento y otros beneficios vinculados a sus responsabilidades reales. Esto abre la posibilidad de que Archie y Lilibet también queden fuera del modelo de privilegios que acompaña a los integrantes activos de la familia real.

La idea de reducir el número de integrantes que representan públicamente a la Corona coincide con declaraciones que el mismo príncipe William dio durante una plática con el actor Eugene Levy para la serie The Reluctant Traveller.

En ese momento, el príncipe afirmó que el cambio estaba en su agenda y que quería construir una institución de la que su hijo pudiera sentirse orgulloso.

“Quiero crear un mundo en el que mi hijo se sienta orgulloso de lo que hacemos, un mundo y un trabajo que realmente tengan un impacto positivo en la vida de las personas”, señaló el heredero al trono.