Sofía Vergara volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante un emotivo homenaje en su ciudad natal, Barranquilla, donde además de recibir uno de los máximos reconocimientos locales, deslumbró con un vestido azul de escote strapless y delicados detalles de transparencias.

La actriz colombiana, reconocida internacionalmente por su trayectoria en cine y televisión, acaparó la atención de los asistentes con un look que combinó glamour y un guiño al diseño de la estatua que la honra en el Gran Malecón.

La estrella de Modern Family asistió a una ceremonia especial en la que fue distinguida oficialmente como Ilustre Barranquillera. Para la ocasión eligió un vestido tipo corsé en tono azul, con aplicaciones de encaje semitransparente y una amplia falda de caída elegante hasta el suelo.

Sofía Vergara finally got to meet her 24-foot-tall self! 🇨🇴 The actress returned to her hometown of Barranquilla, Colombia, to see the bronze statue erected in her honor for the first time. The six-ton monument was unveiled in July 2025, but Vergara had yet to see it in person. She was also honored as a Distinguished Barranquillera during the ceremony. 📷 Getty — Complex (@Complex) November 25, 2026

Completó su imagen con el cabello suelto, peinado con raya al centro y suaves ondas, además de un maquillaje natural que resaltó sus facciones con tonos cálidos y labios nude.

Sofía Vergara en su homenaje. Vestida de azul, la barranquillera recibe a sus invitados, funcionarios y prensa en su estatua en el Gran Malecón del Río. https://t.co/lsIJmAIjeB — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) November 25, 2026

Durante el evento, Sofía Vergara subió al escenario acompañada por autoridades locales, incluyendo al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y la primera dama de la ciudad. La actriz recibió un decreto que la reconoce por su destacada trayectoria y su contribución a proyectar el nombre de Barranquilla a nivel internacional.

Visiblemente emocionada, también recibió el tradicional Turbante de la Tradición, símbolo cultural de la región, que colocó sobre su cabeza entre aplausos y muestras de cariño del público.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue su encuentro con el escultor Yino Márquez, creador de la monumental estatua de bronce que la homenajea. La obra, instalada en el Gran Malecón, alcanza aproximadamente 24 pies de altura y pesa cerca de seis toneladas métricas.

Aunque fue inaugurada anteriormente, la actriz no había podido asistir a su develación, por lo que esta visita representó su primera oportunidad de contemplarla personalmente.

Vergara aprovechó la celebración para convivir con admiradores y recorrer parte del recinto donde se realizaron las actividades.

Muchos destacaron el parecido entre el vestido utilizado por la actriz y el atuendo representado en la escultura, una coincidencia que añadió un toque especial a la ceremonia y reforzó la conexión entre la homenajeada y la obra que inmortaliza su legado.

Nacida en Barranquilla en julio de 1972, Sofía Vergara inició su carrera en el modelaje antes de convertirse en una de las figuras latinas más exitosas de Hollywood.

Su interpretación de Gloria Delgado-Pritchett en la exitosa serie Modern Family le valió reconocimiento mundial y cuatro nominaciones al Premio Emmy. Posteriormente amplió su trayectoria con proyectos como Los Pitufos, Persecución, Mi villano favorito 4 y la serie Griselda, además de formar parte del jurado de America's Got Talent desde 2020.

En los últimos meses, la actriz también ha ocupado titulares por su vida personal, luego de ser relacionada sentimentalmente con el cantante Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, así como con el empresario Douglas Chabbott.

Sin embargo, Sofía Vergara no ha confirmado públicamente ninguna de estas versiones. Mientras tanto, continúa enfocada en su carrera y celebrando los reconocimientos que recibe en su tierra natal, donde su historia de éxito sigue siendo motivo de orgullo para miles de colombianos.