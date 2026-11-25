Después de casi cuatro años con poca actividad pública en redes sociales, Inés Gómez Mont reapareció en Instagram este miércoles 25 de noviembre de 2026; la exconductora de televisión compartió una misteriosa publicación que generó dudas y cientos de reacciones. Su regreso a las redes ocurre dos días después de que abandonara Estados Unidos, donde permaneció bajo custodia de autoridades migratorias desde el 30 de octubre.

A todos sorprendió la noticia de que Gómez Mont habría sido expulsada de Estados Unidos el pasado 23 de noviembre. La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que la famosa exconductora fue enviada a España y confirmó que el el gobierno mexicano ya solicitó su extradición para que enfrente las investigaciones pendientes en el país.

En medio de toda esta polémica fue que Gómez Mont decidió publicar un mensaje en Instagram, después de que llevará casi cuatro años sin subir contenido.

En el posteo, se ve un mensaje de un usuario que asegura haber creado un “detector de mentiras” con ChatGPT para contrastar las acusaciones en su contra con los documentos de su expediente judicial.

“Buenos días, Inés. Sigo de cerca tu caso y he creado un Detector de Mentiras para que cualquiera pueda contrastar, mediante ChatGPT, lo que se dice de ti con lo que dice el expediente”, se lee en el mensaje que difundió.

Inicialmente, la publicación apareció sin una descripción adicional. Posteriormente, Gómez Mont editó el contenido para agregar un enlace al blog del usuario, donde se explica cómo utilizar inteligencia artificial para comparar las versiones difundidas públicamente sobre su caso con el contenido de la orden de aprehensión emitida en su contra en septiembre de 2021.

Hasta este momento, la expresentadora no ha emitido una declaración sobre su salida de Estados Unidos, su llegada a España y las acusaciones que enfrenta en México.

¿En qué consiste el detector de mentiras de Inés Gómez Mont?

El sitio compartido por Gómez Mont lleva por título “Detector de Mentiras del Caso Inés Gómez Mont: ¿Qué dice realmente el expediente?”. Su responsable propone que los usuarios consulten documentos judiciales y utilicen ChatGPT para comparar su contenido con las afirmaciones que se han difundido en medios de comunicación y declaraciones públicas.

Entre los temas que plantea revisar están las acusaciones relacionadas con presuntas facturas falsas, los montos económicos señalados en la investigación, el supuesto papel de Gómez Mont dentro de la organización investigada y los recursos que presuntamente habría recibido.

¿De qué delitos acusan a Inés Gómez Mont en México?

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Inés Gómez Mont de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, delitos por los que mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México.