Jennifer Barreto es tendencia en redes sociales luego de coronarse como Miss Universo 2026 y hacer historia al convertirse en la primera ganadora del certamen en estar casada y ser madre. Sin embargo, la puertorriqueña también dio de qué hablar por su respuesta sobre la inteligencia artificial.

Durante la ronda final del certamen, le hicieron a Barreto, de 27 años, la siguiente pregunta: "Mientras la inteligencia artificial continúa creciendo, ¿cuál es el valor humano más importante que nunca debemos "La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas para quedarse y yo pienso que lo más importante es utilizarla responsablemente", contestó Barreto.

La respuesta de la ahora Miss Universo 2026 causó revuelo en redes sociales, donde algunos usuarios la calificaron como "terrible" y comenzaron a llamarla "Miss ChatGPT" y "Miss IA".

Otros internautas señalaron que no hubo coherencia entre la pregunta y la respuesta de la puertorriqueña.

"Nunca respondió la pregunta, porque no le preguntaron cómo utilizar la inteligencia artificial, sino cuál es el valor humano que nunca debemos perder… Nunca habló de valor humano", escribió un usuario en Instagram.

Otro internauta consideró que la respuesta de Barreto fue la peor de la noche y que no merecía ganar.

"La peor respuesta de la noche, esas decisiones dañan los concursos, ella no merecía ganar", escribió.

"La IA la eligió", bromeó otro usuario.

"Ganó la inteligencia artificial", agregó otro.