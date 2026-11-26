El príncipe Harry y Meghan Markle "desprecian" que la familia real los retrate como personas "desempleadas", de acuerdo con un nuevo reporte de Radar Online.

Según el medio, los duques de Sussex están "furiosos" porque los describen de esta manera, pues "consideran que esa distinción menosprecia sus carreras y da a entender que no aportan nada" a la familia real.

Una fuente de Radar Online aseguró que Harry y Meghan, quienes renunciaron a sus funciones reales en 2020, "se oponen a una clasificación que, en su opinión, ignora sus compromisos profesionales y su percepción de que siguen formando parte de la familia real".

Además, señaló que ambos sienten que describirlos como miembros no activos de la familia real "refuerza la sensación de que están totalmente desempleados y la idea de que son estafadores inútiles".

La fuente agregó que los duques de Sussex consideran que esa descripción es "profundamente insultante", pues, según ellos, da la "impresión totalmente falsa de que han abandonado sus responsabilidades y se pasan el día sin hacer absolutamente nada".

Asimismo, consideran que la realidad es otra, pues "ambos están increíblemente ocupados desarrollando sus carreras, administrando sus intereses comerciales y apoyando causas benéficas".

La fuente añadió que al hijo de Diana y a su esposa les "indigna" que la institución insinúe que "el único trabajo que merece reconocimiento es el que se realiza en nombre de la monarquía".

Por otra parte, consideran que ese "lenguaje es deliberadamente despectivo y menosprecia todo lo que creen haber logrado por su cuenta desde que se alejaron de sus obligaciones reales".

Según la fuente, Harry y Meghan piensan que "abandonar la institución no debería significar que sus vidas profesionales sean tratadas como si no existieran".

Un amigo de la pareja reveló a Radar Online que lo que realmente los "frustra" es que alejarse de las funciones reales venga acompañado de la idea de que "hayan renunciado por completo a su lugar en la familia".

"Harry sigue siendo hijo de Charles, hermano de William y príncipe por nacimiento, y nada de eso cambia simplemente porque haya elegido un camino diferente", expresó.