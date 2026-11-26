Poco después de haber hecho oficial su romance con la exreina de belleza Fátima Bosch, el empresario textil Alejandro Canahuati le dedicó un tierno mensaje de apoyo tras haber entregado su corona de Miss Universo. ¿Qué dijo?

El joven hondureño recurrió a sus redes sociales para compartir una storie en la que puso una fotografía de Fátima en la playa y un mensaje de orgullo tras haber concluido su polémico reinado: “Orgulloso de lo que ha logrado, feliz de haber podido acompañarte en estos últimos meses y ver los sueños que inspiraste”.

Cabe mencionar que las redes del empresario están cerradas, pero Fátima reposteó la storie donde le expresó su amor ante sus seguidores y dejando claro la relación que tienen.

Como respuesta, Fátima le agradeció en Instagram su acompañamiento y el amor que le ha brindado en los momentos más complicados de su vida durante el último año: “Gracias por acompañarme en este proceso, (que sé no fue fácil) por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor, y everything in between (y todo lo que hay en medio)”, escribió sobre una foto en la que la modelo tabasqueña abraza cariñosamente a Alejandro sentada sobre su regazo.

Asimismo, la joven celebridad compartió otra fotografía abrazando al empresario con el mensaje “Him. That’s the caption” (“Él. Ese es el pie de foto”).

Entre las confirmaciones públicas de su romance, Alejandro asistió al desayuno de despedida de Bosch de Miss Universo, donde se sentó junto a la familia Bosch Fernández. Al momento de hablar ante el micrófono, Canahuati expresó la admiración que le tiene y reconoció su periodo como reina de belleza y todo lo que hizo.

“Te ves hermosa, y estoy muy feliz para celebrarte, no sólo por tus logros, sino por la persona que eres. Admiro mucho tu fe inquebrantable y convicción para sentir a los demás. La determinación que tienes para conseguir lo que quieres, pero sobre todo ese corazón tan bonito y esa luz que llevas dentro”, dijo.

Y señaló que ha marcado su vida al igual que de muchas personas más: “Quiero que sepas que has tocado en la vida de muchas personas, los has inspirado, sin duda has dejado tu huella en ellos, incluyendo en la mía”.

La pareja dejó ver los primeros vistazos de su relación desde inicios en noviembre, cuando llegaron juntos de la mano a Mérida, Yucatán, aunque en ese momento no confirmaron ningún tipo de vínculo personal.

Tras entregar la corona en Puerto Rico, Fátima fue cuestionada por la prensa sobre su romance, a lo que ella sólo respondió que prefería mantener su vida privada fuera del foco mediático: “Bueno, mi vida privada la verdad prefiero mantenerla”.

“Orgulloso de ti”: Alejandro Canahuati dedica emotivo mensaje a Fátima Bosch tras Miss Universo. Foto: Instagram / @fatimaboschfdz

¿Quién es Alejandro Canahuiati Farah, novio de Fátima Bosch?

De acuerdo con la información disponible, se sabe que Alejandro Canahuati Farah es un empresario hondureño que se dedica a la industria textil y comercial.

Al parecer está involucrado en la empresa familiar conocida como Industrias Pacer, fundada por su padre, el empresario y político Mario Canahuati.

A diferencia de Fátima, Canahuati mantiene una vida más privada; sus redes sociales están cerradas y se sabe poco de su entorno familiar y personal.