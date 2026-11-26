Cada año, millones de personas en Estados Unidos se reúnen alrededor de una mesa para compartir una cena que suele incluir pavo, puré de papa, salsa de arándanos y pastel.

Sin embargo, más allá de la comida y del inicio de la temporada de compras navideñas, el verdadero significado de Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, está relacionado con la gratitud, la unión familiar y la reflexión sobre las bendiciones recibidas durante el año.

Thanksgiving tiene sus orígenes en las celebraciones de la cosecha realizadas por los primeros colonos ingleses que llegaron a Norteamérica. La tradición suele remontarse a 1621, cuando los peregrinos de Plymouth compartieron una comida con integrantes del pueblo indígena Wampanoag para agradecer la abundancia obtenida tras una difícil etapa de supervivencia.

Con el paso de los siglos, la festividad evolucionó hasta convertirse en una celebración nacional centrada en dar gracias.

Aunque muchas personas fuera de Estados Unidos identifican Thanksgiving por el famoso pavo o por su cercanía con el Black Friday, para los estadounidenses el aspecto más importante suele ser la convivencia familiar.

De hecho, es una de las fechas del año que genera el mayor movimiento de viajeros en el país, ya que millones de personas recorren largas distancias para reunirse con sus seres queridos.

La jornada suele incluir tradiciones como expresar públicamente aquello por lo que se está agradecido, compartir una comida especial y participar en actividades familiares.

Una de las mayores diferencias entre Thanksgiving y otras celebraciones es que no gira en torno a regalos o intercambios comerciales. El eje principal es la gratitud. Muchas familias aprovechan la ocasión para reflexionar sobre la salud, el trabajo, los logros personales y el apoyo de sus seres queridos.

Por ello, algunos consideran que el Día de Acción de Gracias representa uno de los valores más importantes de la cultura estadounidense: reconocer y agradecer lo que se tiene.

La festividad adquirió carácter nacional en 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó un día de Acción de Gracias en medio de la Guerra Civil estadounidense.

Desde entonces, la tradición se consolidó como una fecha dedicada a la unidad y la reflexión. Actualmente, Thanksgiving se celebra el cuarto jueves de noviembre y es uno de los feriados más importantes del calendario estadounidense.

En las últimas décadas, la conmemoración también ha dado pie a conversaciones sobre los pueblos indígenas y la forma en que se ha narrado la historia de los primeros encuentros entre colonos y nativos.

Esto ha enriquecido el debate sobre el origen de la celebración y ha llevado a muchas personas a conocer una visión más amplia del pasado de Estados Unidos. Aun así, el espíritu principal de Thanksgiving continúa siendo el agradecimiento y la reunión familiar.

Para los mexicanos que visitan o viven en Estados Unidos, Thanksgiving ofrece una ventana para comprender mejor la cultura del país.

Aunque las tradiciones cambian de una familia a otra, el mensaje central permanece: hacer una pausa para reconocer las cosas buenas de la vida y compartir ese momento con quienes más importan.

Esa es la razón por la que, para millones de estadounidenses, Thanksgiving es mucho más que una cena de pavo; es una celebración del agradecimiento, la familia y la comunidad.