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WhatsApp nos ha vuelto a sorprender con una nueva actualización: los stickers con sonido.
Se trata de una función que permite crear stickers y añadirles un audio.
Si quieres sorprender a tus amigos con tus propias pegatinas, aquí te contamos cómo hacer stickers con audio para WhatsApp, dónde conseguirlos y qué hacer si la opción no está disponible en tu aplicación.
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¿Cómo crear stickers con sonido para WhatsApp? Paso a paso
Sigue estos pasos para crear tus propios stickers con audio en WhatsApp:
- Abre la aplicación de WhatsApp.
- Dirígete a la sección de stickers y selecciona la opción "Crear stickers".
- Selecciona el video del que quieres crear el sticker.
- Ajusta el video y pulsa el ícono de sonido para activarlo. También puedes grabar un audio nuevo o agregar uno desde tus archivos mediante el ícono de ondas sonoras.
- Finalmente, pulsa "OK" y envía tu sticker a quien quieras. La pegatina se guardará automáticamente en tu sección de stickers.
Si quieres crear un sticker a partir de una imagen, sigue los mismos pasos.
En el caso de las fotos, los audios pueden durar hasta 10 segundos, mientras que para los videos el límite es de 5 segundos.
¿Dónde encontrar stickers con audio para WhatsApp?
Otra opción para conseguir stickers con audio sin tener que crearlos es unirte a grupos de WhatsApp donde los comparten.
Puedes encontrar enlaces a estos grupos en redes sociales como X o Facebook.
¿Cómo descargar stickers con sonido para WhatsApp?
Si ya estás en grupos de WhatsApp donde se comparten stickers o algún amigo te envió uno, descargarlo es sencillo: selecciónalo y pulsa "Añadir a favoritos".
De esta manera, quedará guardado en tu sección de stickers.
¿Cómo compartir stickers con sonido para WhatsApp?
Una vez que tengas guardado tu sticker con audio, dirígete a la sección de stickers, selecciónalo y compártelo con tus amigos.
¿Por qué no puedo crear stickers con sonido para WhatsApp?
Si no encuentras la opción para crear stickers con sonido en tu aplicación de WhatsApp, no te preocupes. Es posible que todavía no tengas acceso a esta función.
Por ahora, esta herramienta solamente está disponible para los usuarios de WhatsApp Beta, aunque posteriormente llegará a la versión normal.
Si no quieres esperar a que la actualización esté disponible para todos, puedes seguir estos pasos para descargar WhatsApp Beta:
- Abre tu buscador de preferencia, como Google.
- Busca "WhatsApp Beta" y selecciona el enlace de Google Play Store.
- Únete al programa de testeadores o probadores con tu cuenta de Gmail.
Si ya tienes instalada la aplicación en tu celular, recibirás una actualización que te permitirá crear stickers con audio.
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