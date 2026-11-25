El Día de Acción de Gracias no solo gira en torno al pavo, las reuniones familiares y el fútbol americano. También es la fecha de algunos de los desfiles más espectaculares de Estados Unidos, eventos que reúnen enormes globos, carros alegóricos, bandas de música, artistas invitados y millones de espectadores tanto en las calles como frente al televisor.

Asistir a uno de estos desfiles puede convertirse en una experiencia inolvidable para los viajeros que visitan Estados Unidos durante la temporada de fiestas.

En 2026, Thanksgiving se celebra el jueves 26 de noviembre, fecha en la que varias ciudades organizarán sus tradicionales desfiles. Aunque el más famoso sigue siendo el de Nueva York, existen otras celebraciones que destacan por su historia, tamaño y ambiente festivo. Estas son algunas de las más impresionantes.

1. Nueva York, Nueva York: el icónico desfile de Macy’s

El Macy’s Thanksgiving Day Parade es considerado el desfile de Thanksgiving más famoso del mundo. En 2026, además, celebra su edición número 100, un acontecimiento histórico para una tradición que comenzó en 1924. El recorrido atraviesa Manhattan hasta llegar a Herald Square, acompañado por gigantescos globos inflables, carrozas temáticas, artistas musicales y la tradicional llegada de Santa Claus.

La edición 2026 se realizará el 26 de noviembre a partir de las 8:30 de la mañana y será transmitida por NBC, Telemundo y Peacock. Miles de turistas viajan a Nueva York para presenciar este espectáculo que marca de manera no oficial el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos.

2. Filadelfia, Pensilvania: el desfile más antiguo del país

La ciudad de Filadelfia presume uno de los mayores orgullos de Thanksgiving: el 6abc Dunkin Thanksgiving Day Parade, considerado el desfile de Acción de Gracias más antiguo de Estados Unidos. Su recorrido atraviesa el centro de la ciudad y concluye cerca del famoso Philadelphia Museum of Art.

La edición de 2026 se llevará a cabo el 26 de noviembre de 8:30 a.m. al mediodía, con globos gigantes, celebridades, bandas de marcha, presentaciones artísticas y carrozas temáticas que atraen a familias de toda la región noreste del país.

3. Detroit, Michigan: una tradición centenaria

Otro de los grandes protagonistas de Thanksgiving es el America’s Thanksgiving Parade de Detroit. En 2026 celebrará su edición número 100, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos del Medio Oeste estadounidense.

La celebración está programada para el 26 de noviembre a las 8:45 a.m., con un recorrido que incluye enormes carrozas, bandas escolares, artistas locales y personajes inflables que llenan de color el centro de la ciudad.

4. Houston, Texas: el orgullo texano

El desfile de Thanksgiving de Houston se ha convertido en una de las celebraciones más importantes del sur de Estados Unidos. Con carrozas espectaculares, presentaciones musicales y agrupaciones provenientes de distintas regiones de Texas, ofrece una experiencia muy distinta a la de las ciudades del noreste.

Para 2026, el desfile está previsto para el 26 de noviembre a las 9:00 a.m., recorriendo las principales calles del centro de Houston y atrayendo a miles de asistentes cada año.

5. Chicago, Illinois: espectáculo en el corazón del Midwest

Aunque suele recibir menos atención internacional que Nueva York o Filadelfia, el desfile de Thanksgiving de Chicago destaca por su ambiente urbano y la participación de bandas, artistas y organizaciones comunitarias. El evento se desarrolla en la famosa State Street, una de las avenidas más reconocidas de la ciudad.

De acuerdo con la programación de 2026, el desfile arrancará el 26 de noviembre alrededor de las 7:45 a.m., convirtiéndose en una de las primeras grandes celebraciones del día.

¿Cuál vale más la pena visitar?

Si se busca el espectáculo más grande y mediático, el desfile de Macy’s en Nueva York sigue siendo la referencia obligada. Sin embargo, quienes prefieren una experiencia histórica pueden optar por Filadelfia, mientras que Detroit sobresale por su legado centenario. Por su parte, Houston y Chicago ofrecen eventos masivos con un ambiente más local y menos saturado de turistas.