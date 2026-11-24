¡Mira hacia el cielo! Hoy martes 24 de noviembre , la noche estará iluminada por una Superluna, la segunda del año, que promete ser todo un espectáculo para los amantes de la astronomía y maravillas del cielo oscuro.

¿Por qué se le llama Superluna?

La Superluna será también una Luna llena, conocida popularmente como Beaver Moon o Luna del Castor. Se le llama Superluna debido a la distancia en la que se posicionará con respecto a la Tierra.

De acuerdo con los científicos, se calcula que la Luna esté a una distancia de 360 mil 765 kilómetros de la Tierra en su posición de perigeo, lo que la hará ver más grande y brillante de lo habitual. La distancia promedio es de 384 mil 400 kilómetros.

El nombre de Castor proviene de los nombres establecidos por influencia de diferentes lugares, influencias nativas americanas y europeas. Los nombres de la Luna no sólo aplican al fenómeno de un día, sino que es para todo el mes lunar, explica The Almanac.

La Luna de noviembre recibe este nombre debido a que es la época del año en que los castores comienzan a refugiarse en sus madrigueras con suficientes reservas de alimentos para el invierno que se avecina en el hemisferio norte.

Aunado a esto, noviembre es la temporada del comercio de pieles de castor en América del Norte, señala la NASA, previo a las heladas de invierno.

¿A qué hora saldrá la Superluna del Castor 2026? ¿Se verá desde México?

La Luna alcanzará su fase llena este martes 24 de noviembre de 2026 a las 9:53 pm hora central de México. Si las condiciones climatológicas lo permiten, sí se podrá ver el fenómeno en gran parte del país y en la Ciudad de México.

Más allá de su punto máximo, la Luna de noviembre seguirá viéndose brillante y cerca los días posteriores.

La Superluna y las Pléyades juntas al mismo tiempo

Además de la Luna llena, el cielo estará adornado con el cúmulo de estrellas de las Pléyades, que se posicionará cerca de la Luna desde nuestra perspectiva, sobre la constelación de Tauro. Científicamente este cúmulo es uno de los más vistosos y bellos de apreciar. Asimismo, la Luna estará cerca del planeta Urano.

Los expertos recomiendan usar telescopios o binoculares para ampliar los objetos espaciales y verlos con facilidad, en especial porque el brillo de la Superluna podría bloquear su apreciación.