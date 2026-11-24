Si quieres celebrar Thanksgiving este jueves 26 de noviembre, pero te encuentras en México, no te preocupes. Aquí te compartimos seis lugares donde podrás festejar este día con comida típica de la celebración.

1. Pinche Gringo BBQ

Este restaurante de carne asada, ubicado en Ciudad de México, celebrará Thanksgiving en sus sucursales de Polanco y Narvarte.

Pinche Gringo BBQ ofrecerá un menú que incluye pavo ahumado, puré de papa cremoso, ejotes salteados con tocino crujiente, salsa de arándanos, gravy, dos bollitos, una rebanada de postre y una bebida.

Los boletos tienen un precio a partir de los $820.55 MXN.

2. La Palapa

El restaurante La Palapa, ubicado en Playa Los Muertos, Puerto Vallarta, también tendrá un menú para esta ocasión especial.

De acuerdo con su página oficial, su menú incluirá tres platillos: carpaccio de pera ($297), pavo horneado tradicional ($792) y cheesecake de camote ($295).

La cena comenzará a las 17:30 horas y el código de vestimenta será "casual elegante de playa".

3. Vidanta Nuevo Vallarta

Este complejo turístico, ubicado en la Riviera Nayarit, ofrecerá una cena de Thanksgiving frente al mar con capacidad para 600 personas.

De acuerdo con su página oficial, disfrutarás de "una tradicional cena de Thanksgiving sobre la arena, con un menú de tres tiempos, música en vivo y actividades durante toda la noche".

Los precios de los boletos son los siguientes:

Adultos: $2,400 MXN.

Adolescentes: $1,150 MXN.

Niños: $650 MXN.

4. Restaurante Diana – The St. Regis Mexico City

Otra opción para celebrar Thanksgiving en Ciudad de México es el restaurante Diana, ubicado en el hotel The St. Regis Mexico City.

De acuerdo con la plataforma OpenTable, la experiencia de Thanksgiving en el restaurante Diana ofrece "una cocina mexicana contemporánea que se fusiona con los sabores clásicos de la temporada en una experiencia pensada para disfrutar y compartir".

Además, habrá un DJ en vivo.

Los precios de las reservaciones son:

Adultos: $1,990 MXN.

Niños de 4 a 12 años: $800 MXN.

5. W Mexico City

Otra opción en Ciudad de México es el restaurante del hotel W Mexico City.

El menú de Thanksgiving incluirá brioche de masa madre, ravioles de calabaza butternut y salvia, rollo de pavo asado con relleno tradicional y puré de camote con nueces pecanas, así como pastel de otoño con mousse de chocolate.

El costo es de $789 MXN, IVA incluido.

6. The Palm Restaurant

La última opción que te compartimos es The Palm Restaurant, ubicado en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

De acuerdo con la plataforma OpenTable, disfrutarás de "un menú especial en formato Family Style, diseñado para compartir y celebrar con familia y amigos, en el ambiente cálido y distintivo de The Palm".

El menú incluirá ponche de naranja sangría, carpaccio de betabel rostizado con jocoque ahumado y aceite de arbequina, pechuga de pavo orgánico rostizada a las finas hierbas o pavo de carne oscura estilo Heritage, ahumado en madera de manzano, puré de tomate, espárragos al limón y pimienta, salsa gravy, cheesecake de calabaza con especias, entre otros platillos.

El costo por persona es de $1,650 MXN.

Para más información sobre los horarios y reservaciones, visita la página oficial de los restaurantes presentados.