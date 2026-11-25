Las personas adultas mayores que todavía no tienen su tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden solicitarla durante diciembre 2026 y obtenerla completamente gratis. Si aún no cuentas con la credencial, tramítala antes de que acabe el año; aquí te contamos cuáles son los requisitos y los pasos que debes seguir para sacar el importante documento.

La credencial del INAPAM es una de la tarjetas más populares y solicitadas por los mexicanos ya que permite acceder a descuentos en transporte, alimentación, medicamentos, servicios médicos, actividades culturales y otros establecimientos participantes.

Sin embargo, no todos la pueden tramitar ya que el gobierno de México ha establecido que a partir de cierta edad se puede solicitar, además de que los interesados deben presentar algunos documentos.

¿Quiénes pueden tramitar la tarjeta INAPAM en diciembre 2026?

La credencial está disponible para todas las personas que tengan 60 años cumplidos o más al momento de solicitarla y que vivan o se encuentren en territorio mexicano.

Esto significa que no es necesario estar pensionado por el IMSS o el ISSSTE, recibir la Pensión Bienestar ni demostrar que se tiene algún ingreso específico. La edad es el requisito principal para acceder al trámite.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la tarjeta INAPAM en 2026?

Para solicitar la credencial, el INAPAM establece una serie de documentos que permiten comprobar la identidad, edad y domicilio de la persona interesada. Es recomendable llevar los originales y copias para facilitar la revisión en el módulo:

Acta de nacimiento Identificación oficial vigente CURP actualizado Comprobante de domicilio Fotografía reciente Datos de contacto de emergencia.

¿Dónde se tramita la tarjeta INAPAM en diciembre 2026?

La credencial se solicita en los módulos de afiliación del INAPAM; para conocer la dirección de las oficinas más cercanas a tu domicilio, da clic AQUÍ.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM paso a paso?

La persona interesada debe acudir al módulo correspondiente y seguir estos pasos:

PASO 1. Localiza el módulo de afiliación más cercano a tu domicilio;

PASO 2. Presenta la documentación;

PASO 3. Llena el formato de solicitud de afiliación;

PASO 4. Verifica que la información capturada sea correcta;

PASO 5. Finalmente, recibe la credencial.

¿Se puede sacar la tarjeta INAPAM en línea?

No. Aunque es posible consultar información y localizar los módulos a través de internet, la solicitud de la tarjeta INAPAM debe realizarse de manera presencial.

¿Qué descuentos ofrece la tarjeta INAPAM?

Uno de los principales beneficios de la credencial es que permite acceder a descuentos en establecimientos y servicios que tienen convenios con el Instituto, tales como: