Recibir una negativa en la entrevista para la visa americana puede ser una experiencia frustrante, especialmente después de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en el trámite. Sin embargo, una respuesta desfavorable no significa que las puertas de Estados Unidos queden cerradas para siempre.

De acuerdo con información oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, las personas cuya solicitud fue rechazada pueden volver a presentar una nueva petición en muchos casos.

Una de las dudas más frecuentes entre los mexicanos es cuántas veces pueden volver a intentar obtener la visa de turista B1/B2 después de una negativa.

La respuesta es sencilla: no existe un límite máximo de solicitudes establecido por las autoridades estadounidenses. Tanto el Departamento de Estado como la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México permiten que una persona vuelva a iniciar el proceso tantas veces como considere necesario.

Sin embargo, esto no significa que presentar una nueva solicitud inmediatamente aumente las probabilidades de aprobación. Según las autoridades consulares, cada trámite se analiza de manera independiente y requiere llenar nuevamente el formulario DS-160, pagar otra vez la tarifa correspondiente y, en la mayoría de los casos, acudir a una nueva entrevista.

Además, los oficiales consulares pueden revisar el historial de solicitudes previas, por lo que volver a presentar exactamente la misma información suele conducir al mismo resultado.

La mayoría de las negativas de visa de turista se emiten bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta disposición establece que el solicitante debe demostrar que cumple con los requisitos de la categoría de visa solicitada y que tiene suficientes vínculos fuera de Estados Unidos que garanticen su regreso después del viaje.

Durante la entrevista, el oficial consular evalúa factores como la situación laboral, los ingresos, la estabilidad económica, los vínculos familiares, el historial de viajes y el propósito de la visita.

Las personas rechazadas bajo la sección 214(b) pueden volver a solicitar la visa cuando lo deseen. No obstante, las autoridades recomiendan hacerlo únicamente cuando existan cambios relevantes en las circunstancias del solicitante, ya que insistir sin modificar los factores que originaron la negativa suele derivar en una nueva denegación.

Existe otro escenario distinto: las negativas emitidas bajo la sección 221(g). En estos casos, el problema no necesariamente es la elegibilidad del solicitante, sino la falta de documentos, información adicional o una revisión administrativa pendiente.

Generalmente, el solicitante recibe instrucciones para completar el proceso y puede contar con hasta un año para presentar la información requerida antes de tener que iniciar nuevamente el trámite.

Las reglas migratorias de Estados Unidos no fijan un número máximo de intentos para obtener una visa americana. Puedes volver a solicitarla tantas veces como sea necesario, pero la clave no está en acumular entrevistas, sino en demostrar que existen cambios significativos que fortalezcan tu caso.

Entender el motivo de la negativa anterior y corregir las debilidades detectadas por el oficial consular suele ser el paso más importante antes de volver a intentarlo.