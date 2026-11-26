Una mujer denunció un supuesto robo de 90 mil pesos en un Coppel de Tizayuca, Hidalgo, luego de acudir a realizar un retiro de 5 mil pesos de su cuenta.

En el video, la mujer, identificada como Karen Barreto, señala que la cajera que la atendió fue quien realizó una transacción sin su autorización.

"Quiero que todos sepan que ella me pidió la tarjeta, me hizo una transacción, me puso las huellas. Me hizo un robo por 90 mil pesos y Coppel la está apoyando", explicó en el video.

Barreto explicó que, cuando hizo su reclamo, el gerente le cambió la tarjeta.

"Esta ni siquiera es mi tarjeta, ellos me la cambiaron", denunció frente al personal de Coppel y los elementos de seguridad que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, Barreto exigió que se revisaran las cámaras de seguridad y explicó a las autoridades cómo ocurrió el supuesto robo.

"Él sabe que estoy diciendo la verdad, chequen cámaras, le doy mi tarjeta a esta ratera, pasa las huellas y en automático me hace el cargo y le estoy diciendo '¿por qué me estás haciendo un cargo si no me estás entregando el dinero?' Y me di cuenta porque en mi aplicación luego luego me llega que me habían hecho el cargo por 90 mil pesos" .

La joven explicó que, tras los hechos, realizó una aclaración con un ejecutivo y fue en ese momento cuando supuestamente le cambiaron su tarjeta.

"Si no era mi tarjeta, ¿cómo hice el retiro de 5 mil pesos? Ellos me cambiaron la tarjeta", denunció.

Los elementos de seguridad le aseguraron que no había perdido su dinero y la exhortaron a denunciar el supuesto robo ante el Ministerio Público y a buscar asesoría de la Condusef.

Por el momento, se desconoce si la joven pudo recuperar su dinero.

#AhoraOaxaca l 💳😨 ¡90 mil pesos en una operación que asegura no haber autorizado! Una joven denunció un presunto cargo irregular en Coppel de Tizayuca, Hidalgo. |#Oaxaca | #DenunciaCiudadana| #Viral |#AhoraNoticiasMediaGroup |#ANMG Nota aquí ⬇️ https://t.co/61W9m3mpfg https://t.co/DJPpACj1Jr — Ahora Oaxaca Noticias (@ahoraoaxacanot) November 26, 2026

Internautas reaccionan a denuncia de robo en Coppel

Algunos internautas opinaron en redes sociales que el personal posiblemente estaba "coludido" y expresaron que habían vivido experiencias similares en ese banco.

"Le llamas a la policía y listo… Porque se ve que todos están coludidos", escribió un usuario.

"Ya van recientemente varios reportes de este tipo de robo dentro de Coppel. No sé ¿Qué espera la gente para dejar de tener ahí su dinero?", agregó otro.

"¡Piensen muy bien antes de aperturar cuentas en este tipo de lugares! Este es un ejemplo de lo que les puede llegar a suceder", alertó un usuario.