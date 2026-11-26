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El Semáforo de Alerta de Clima de SASSLA Clima acaba de emitir un Aviso Especial por Temporal Invernal debido al avance de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el peligro de esta condición? Esto es lo que se espera con el alertamiento.
SASSLA activó un aviso especial, con semáforo rojo, debido a la llegada de una DANA; este fenómeno meteorológico se combinará con aire ártico, humedad del Pacífico y la corriente de chorro, provocando un marcado temporal invernal en diversas zonas del país entre el 26 y 29 de noviembre de 2026.
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Las principales zonas afectadas por estas condiciones climáticas serán el occidente, centro y oriente del Bajío de México; un mapa de SASSLA Clima apunta que los estados específicos serán: el sur de Sinaloa, Durango y Aguascalientes; además Jalisco, Colima, Zacatecas, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, el noroeste de Oaxaca y el oeste de Veracruz.
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Los datos han sido recopilados por la Prevención Mexicana con datos oficiales de Conagua y modelos de pronóstico de los siguientes días.
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¿Qué ocasionará la DANA en México este fin de semana?
Entre los efectos que se esperan de la DANA sobre México destacan:
- Lluvias muy fuertes a torrenciales con actividad eléctrica
- Alto riesgo de inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos
- Descenso térmico de 0 a 10°, llegando a -15° a 0° en zonas montañosas y de 10 a 20°C en zonas urbanas.
- Nieve o aguanieve en sierras zonas volcánicas
- Viento conráfagas fuertes de 30 a 70 km/h
Se exhorta a las población de estas zonas a abrigarse bien, evitar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas, asegurar objetos que se puedan volar con el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, SASSLA y Protección Civil.
Para conocer más detalles de las próximas condiciones climáticas en México, SASSLA emitirá actualizaciones a través de su aplicación móvil y plataforma digital.
Clima en CDMX: ¿Dónde podría nevar este fin de semana y qué alcaldías tendrán lluvias fuertes y frío?
¿Cómo estará el clima en la CDMX este fin de semana?
De la mano con los datos de SASSLA, el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua pronostica un descenso de temperatura, ambiente frío y cielo nublado debido a la primera tormenta invernal de la temporada.
- Viernes 27 de noviembre: Ambiente frío y cielo nublado, con temperatura mínima de alrededor de 3 °C a 4 °C y máxima cercana a los 15 °C.
- Sábado 28 de noviembre: Persiste el frío y el cielo nublado, con mínima estimada en 3 °C y máxima de unos 11 °C.
- Domingo 29 de noviembre: Cielo nuboso con un ligero ascenso térmico; mínima cercana a 6 °C y máxima alrededor de 19 °C
El Servicio Meteorológico Militar de la Fuerza Aérea Mexicana apunta que habrá potencial caída de aguanieve entre la noche del viernes 27 al sábado 28 de noviembre en las partes altas de Michoacán, Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, además de la Marquesa, Ajusco y Amecameca en el Valle de México.
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