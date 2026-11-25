Para consultar cuánto dinero tienes en tu tarjeta del Bienestar ya no necesitas hacer filas en las sucursales o ir a una cajero automático, ahora, como beneficiario de los programas de la Secretaría del Bienestar puedes revisar tu saldo, hacer transferencias o consultar tus movimientos desde tu teléfono celular.

Si tienes cuenta con el Banco del Bienestar, lo único que debes hacer es descargar en tu celular la aplicación Banco el Bienestar Móvil.

Con las nuevas actualizaciones, como usuario puedes revisar tu saldo, conocer los depósitos que te hacen o los que realizas o hacer transferencias desde un sólo clic con las herramientas de QR u otras funciones que facilitan el manejo de tu dinero, incluido de lo que depositan en los programas del bienestar.

La aplicación oficial Banco del Bienestar Móvil está disponible en Google Play para dispositivos Android y en la App Store para los usuarios de iPhone. Una vez que la hayas instalado, ábrela, registra tus datos y crea una contraseña siguiendo las instrucciones que te aparecen en la pantalla.

¿Cómo consultar el saldo en la app del Banco del Bienestar?

Primero debes iniciar sesión con tu usuario y contraseña en la app, posteriormente te aparecerá tu saldo total actualizado a la hora y día en que lo estás consultado. Esta función evitará que vayas a las sucursales a hacer filas.

¿Cómo hacer transferencias desde la app del Banco del Bienestar?

Dentro de la página de inicio podrás ver una opción cliqueable que dice “Transferencias”, allí podrás hacer operaciones sin ir al banco o al cajero.

Para hacer transferencias desde la app sólo debes capturar los datos de la persona que recibirá el dinero, como número de tarjeta, cuenta CLABE o número celular; también debes poner la cantidad que deseas transferir, un concepto de pago; finalmente revisa los datos una segunda vez antes de autorizar el envío y listo, tu transferencia se hace de inmediato.

¿Cómo hacer pagos con QR desde la app del Bienestar?

La aplicación también permite hacer pagos y cobros mediante códigos QR. Si necesitas hacer un pago en algún establecimiento o enviar dinero a otra cuenta entra a “Transferencias”, selecciona la opción QR y utiliza la cámara de tu celular para escanear el código correspondiente. Comprueba el monto antes de confirmar la operación.

Si tienes un negocio y deseas que tus clientes te paguen por QR o transferencia, la herramienta también permite que lo hagas sin que te cobren comisiones.

¿Cómo revisar los movimientos desde la app del Bienestar?

Junto a la opción de “Transferencias” está el botón de “Movimientos”. Aquí podrás consultar las operaciones del mes actual y hasta del anterior, desde transferencias a depósitos o cualquier otro movimiento que hayas hecho con tu dinero.

Las operaciones no sólo se pueden ver en dicha opción, la aplicación permite activar las notificaciones para que te enteres cuando se registre alguna transacción en tu cuenta a tiempo real, como los pagos que hace la Secretaría del Bienestar.

En la aplicación también puedes consultar datos de tu cuenta como número de cuenta, número CLABE y número de tu tarjeta; cada dato está disponible para copiar o compartir. Asimismo, si es necesario acudir al banco de manera presencial, la aplicación te muestra la lista y mapa de las sucursales y cajeros automáticos cercanos a tu domicilio o ubicación.