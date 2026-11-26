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Un terremoto de 5.7 grados sacudió el sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur este jueves 26 de noviembre, de acuerdo con datos preliminares del Sismológico Nacional.
El epicentro del movimiento telúrico fue registrado a 343 kilómetros al Sur de Cabo San Lucas a las 9:26 am, latitud 19.89, longitud -109.09, a una profundidad de 10 kilómetros.
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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que mantendrán comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil en Baja California Sur para “realizar una evaluación preliminar en la zona”.
Antes de las confirmaciones del Sismológico Nacional y de CNPC, los reportes apuntaban a una magnitud preliminar de 7 grados en escala de Ritcher.
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