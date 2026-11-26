Un terremoto de 5.7 grados sacudió el sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur este jueves 26 de noviembre , de acuerdo con datos preliminares del Sismológico Nacional.

El epicentro del movimiento telúrico fue registrado a 343 kilómetros al Sur de Cabo San Lucas a las 9:26 am, latitud 19.89, longitud -109.09, a una profundidad de 10 kilómetros.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que mantendrán comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil en Baja California Sur para “realizar una evaluación preliminar en la zona”.

Antes de las confirmaciones del Sismológico Nacional y de CNPC, los reportes apuntaban a una magnitud preliminar de 7 grados en escala de Ritcher.