Las autoridades mexicanas anunciaron el jueves la detención del presunto cabecilla de una organización criminal que estaría implicado en el homicidio de un líder de los productores de limón del occidente del país asesinado en octubre tras denunciar las redes de extorsión que operan en el violento estado de Michoacán.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó en la conferencia presidencial matutina que en un allanamiento a una vivienda en Michoacán fue apresado Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, señalado como responsable de extorsionar a limoneros y otros productores y de diversos homicidios, entre ellos el del dirigente agrícola Bernardo Bravo.