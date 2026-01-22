El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, afirmó este jueves que autoridades federales trabajan de manera coordinada con la fiscalía de Sinaloa (noroeste) para esclarecer el secuestro de la "influencer" conocida como ‘La Nicholette’, ocurrido en Culiacán.

“Estamos trabajando con la fiscalía. La fiscalía del estado de Sinaloa, nos notificó de manera inmediata. Hay seguimiento ya a los vehículos que participan y también vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación”, declaró el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial desde Puebla (centro), sin dar mayores detalles.

La reacción de García Harfuch ocurre luego de que el martes trascendiera que la creadora de contenido, conocida también como ‘La Muchacha del Salado’ y cuyo nombre real es Nicole Pardo, fue privada de su libertad en la urbanización Isla Musalá, una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán, capital del estado de Sinaloa.

El caso generó amplia atención pública luego de que en redes sociales se difundiera un video captado por la cámara de seguridad del vehículo de la joven, una camioneta Tesla Cybertruck color lila, en el que se observa cómo hombres armados la interceptan y la obligan a subir a otro automóvil.

De acuerdo con reportes periodísticos, el hecho ocurrió alrededor de las 17:00 hora local (23:00 GMT) en el cruce de la avenida Tachichilte y la calle San Esteban, dentro de Musalá.

Tras la denuncia, elementos del Ejército mexicano y corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona, además, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ha difundido una ficha oficial de búsqueda para localizar a la joven.

La desaparición de la "influencer" ha generado inquietud en redes sociales y en la comunidad local, especialmente por la difusión del video y la ausencia de información oficial sobre su paradero.

La joven, identificada como Nicole Pardo, tiene 25 años y es una creadora de contenido con miles de seguidores. En Instagram suma más de 163.000 seguidores, mientras que en TikTok cuenta con al menos 111.000. También mantiene actividad en Snapchat, Twitch, YouTube y OnlyFans, plataforma donde concentra gran parte de su contenido.

La influencer suele compartir aspectos de su vida personal, negocios, la compra de vehículos de lujo, así como su participación en eventos sociales.

Aunque reside principalmente en Culiacán, pasa temporadas en Phoenix (Arizona, EEUU) donde incluso operaba una tienda en línea de gorras que, según reportes, incluían referencias al narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada.

Su notoriedad pública creció a partir de un corrido titulado “La Muchacha del Salado”, popularizado en 2023 por el Grupo Arriesgado, que acumula más de 23 millones de reproducciones en YouTube y que hace referencias a su personaje público.

El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia contra las mujeres en Sinaloa. En lo que va de enero, se han reportado siete asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales seis han sido tipificados como feminicidios, según datos locales. EFE