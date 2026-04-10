Las mujeres continúan siendo quienes más recurren a las cirugías plásticas en el mundo. Sin embargo, los hombres representan el segmento de mayor crecimiento en los últimos años, según datos de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery y la American Society of Plastic Surgeons.

A nivel global, aproximadamente 85% a 90% de los procedimientos estéticos se realizan en mujeres, mientras que entre 10% y 15% corresponden a hombres. No obstante, especialistas señalan que la demanda masculina ha aumentado de manera constante, impulsada por factores como redes sociales, presión laboral y mayor aceptación social.

Estados Unidos lidera el crecimiento masculino

En Estados Unidos, las mujeres representan cerca del 90% de los procedimientos, mientras que los hombres concentran alrededor del 10%. De acuerdo con la American Society of Plastic Surgeons, el número de hombres que se someten a procedimientos estéticos ha aumentado en la última década.

Entre las cirugías más comunes en hombres destacan:

Liposucción

Cirugía de párpados

Reducción de pecho masculino (ginecomastia)

Trasplante capilar

En el caso de las mujeres, los procedimientos más solicitados incluyen:

Liposucción

Aumento de busto

Abdominoplastia

Botox y rellenos faciales

Brasil y México, entre los países con más cirugías

Brasil y México se encuentran entre los países con mayor número de cirugías plásticas a nivel mundial. En Brasil, las mujeres representan aproximadamente 85% de los procedimientos, mientras que los hombres concentran cerca del 15%.

México presenta cifras similares, con entre 80% y 90% de mujeres y 10% a 20% de hombres. El crecimiento en ambos países también está relacionado con el turismo médico y la mayor accesibilidad a los procedimientos.

Corea del Sur y el auge de la cirugía facial

Corea del Sur destaca por tener una de las tasas más altas de cirugías estéticas por habitante. Aunque las mujeres siguen siendo mayoría, el crecimiento en hombres ha sido notable, especialmente en procedimientos faciales.

Entre los más comunes se encuentran:

Cirugía de párpados

Rinoplastia

Contorno facial

Especialistas señalan que la cultura estética y la competitividad laboral han impulsado el aumento de estos procedimientos.

Una tendencia global en crecimiento

Los expertos coinciden en que la cirugía plástica está cambiando. Aunque las mujeres continúan dominando, los hombres representan el grupo con mayor crecimiento.

Entre los factores que explican esta tendencia destacan:

Redes sociales

Trabajo remoto y videollamadas

Mayor aceptación social

Procedimientos menos invasivos

La industria de la cirugía estética continúa creciendo a nivel mundial, impulsada por nuevas tecnologías y una mayor demanda tanto de mujeres como de hombres.

La tendencia es clara: las mujeres siguen liderando, pero los hombres están transformando el panorama de la cirugía plástica en todo el mundo.