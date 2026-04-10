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Las mujeres continúan siendo quienes más recurren a las cirugías plásticas en el mundo. Sin embargo, los hombres representan el segmento de mayor crecimiento en los últimos años, según datos de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery y la American Society of Plastic Surgeons.
A nivel global, aproximadamente 85% a 90% de los procedimientos estéticos se realizan en mujeres, mientras que entre 10% y 15% corresponden a hombres. No obstante, especialistas señalan que la demanda masculina ha aumentado de manera constante, impulsada por factores como redes sociales, presión laboral y mayor aceptación social.
Estados Unidos lidera el crecimiento masculino
En Estados Unidos, las mujeres representan cerca del 90% de los procedimientos, mientras que los hombres concentran alrededor del 10%. De acuerdo con la American Society of Plastic Surgeons, el número de hombres que se someten a procedimientos estéticos ha aumentado en la última década.
Entre las cirugías más comunes en hombres destacan:
- Liposucción
- Cirugía de párpados
- Reducción de pecho masculino (ginecomastia)
- Trasplante capilar
En el caso de las mujeres, los procedimientos más solicitados incluyen:
- Liposucción
- Aumento de busto
- Abdominoplastia
- Botox y rellenos faciales
Brasil y México, entre los países con más cirugías
Brasil y México se encuentran entre los países con mayor número de cirugías plásticas a nivel mundial. En Brasil, las mujeres representan aproximadamente 85% de los procedimientos, mientras que los hombres concentran cerca del 15%.
México presenta cifras similares, con entre 80% y 90% de mujeres y 10% a 20% de hombres. El crecimiento en ambos países también está relacionado con el turismo médico y la mayor accesibilidad a los procedimientos.
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Corea del Sur y el auge de la cirugía facial
Corea del Sur destaca por tener una de las tasas más altas de cirugías estéticas por habitante. Aunque las mujeres siguen siendo mayoría, el crecimiento en hombres ha sido notable, especialmente en procedimientos faciales.
Entre los más comunes se encuentran:
- Cirugía de párpados
- Rinoplastia
- Contorno facial
Especialistas señalan que la cultura estética y la competitividad laboral han impulsado el aumento de estos procedimientos.
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Una tendencia global en crecimiento
Los expertos coinciden en que la cirugía plástica está cambiando. Aunque las mujeres continúan dominando, los hombres representan el grupo con mayor crecimiento.
Entre los factores que explican esta tendencia destacan:
- Redes sociales
- Trabajo remoto y videollamadas
- Mayor aceptación social
- Procedimientos menos invasivos
La industria de la cirugía estética continúa creciendo a nivel mundial, impulsada por nuevas tecnologías y una mayor demanda tanto de mujeres como de hombres.
La tendencia es clara: las mujeres siguen liderando, pero los hombres están transformando el panorama de la cirugía plástica en todo el mundo.
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