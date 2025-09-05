La entrega de la tarjeta Regia Plus inició a finales de agosto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y a través de ella se tendrá el acceso a un apoyo bimestral de 2 mil pesos y a otros beneficios.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo de la tarjeta regia plus?

Las autoridades municipales entregarán 45 mil tarjetas electrónicas a las mujeres residentes de esta zona del país para que puedan hacer compras en tiendas y supermercados, sin disposición de efectivo.

Además del dinero, las beneficiarias tendrán acceso a:

Talleres de autoempleo

Microcréditos

Becas

Apoyo legal y psicológico

¿Cómo me registro para tener una tarjeta Regia Plus?

Para las que las mujeres regiomontanes se puedan registrar deberán tener disponible su credencial de elector y llevar un formato en línea para acreditar su identidad.

El proceso de registro se realiza en el portal https://tarjetaregia.monterrey.gob.mx/ donde tendrás que hacer lo siguiente:

Subir una imagen del INE o escanéala a través del portal

Llenar un formato con tus datos personales

Recibirás un código de identificación

Luego con los datos de contacto registrados un representante se contactará vía telefónica para darle seguimiento

En caso de ser aprobada, te indicarán donde puedes recoger la tarjeta Regia Plus

De acuerdo con el portal del programa social, el proceso es confidencial y gratuito.

¿Cuál es la fecha límite para registrarme?

Aunque las autoridades no indicaron una fecha límite para recibir el registro de las mujeres que quieran recibir el apoyo bimestral, precisaron que este continuará en las siguientes semanas "hasta cubrir el total de beneficiarias previsto".

Este programa social se suma a los que impulsa el gobierno federal para el resto de las mujeres que viven en el país.

¿Cuáles son los programas sociales destinados para mujeres en México?

Entre los apoyos que están vigentes para las mujeres son: