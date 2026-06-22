El partido del Mundial que Francia e Irak disputan este lunes en Filadelfia fue suspendido temporalmente debido a una alerta de tormenta severa en el estadio, informaron fuentes de la organización a periodistas.

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El anuncio oficial de suspensión fue informado minutos después de que ambos equipos se retiraran al vestuario al término de la primera parte, que cerró con victoria 1-0 de los galos y en la que la lluvia apareció desde el minuto 36.

Caos en el Mundial: evacúan a aficionados y suspenden el Francia-Irak por tormenta severa. EFE/ Ángel Colmenares

Pero los aficionados que colmaron el Lincoln Financial Field, con capacidad para más de 65,.000 espectadores, fueron conminados antes a retirarse de las tribunas y buscar refugio dentro del estadio a través de un mensaje en los parlantes y la pantalla gigante.