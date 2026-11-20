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Luego de los partidos de la Selección Mexicana contra Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, regresa la actividad futbolística al país con la jornada 17 de la Liga MX, la última de la fase regular del Apertura 2026.
Esta jornada se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, con un total de nueve partidos.
Durante estos encuentros se definirán los ocho equipos que disputarán los cuartos de final del torneo Apertura 2026.
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Si no quieres perderte ningún encuentro, aquí te compartimos los horarios de la jornada 17 de la Liga MX y dónde podrás ver cada partido.
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Liga MX: horarios y dónde ver los partidos del viernes 20 de noviembre
Puebla vs. Atlético de San Luis
- Hora: 19:00 horas
- Estadio: Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney+
FC Juárez vs. Atlas
- Hora: 21:00 horas
- Estadio: Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Azteca 7, FOX y FOX One
Tijuana vs. Atlante
- Hora: 21:10 horas
- Estadio: Caliente
- Transmisión: FOX One y Caliente TV
Liga MX: horarios y dónde ver los partidos del sábado 21 de noviembre
Pachuca vs. Toluca
- Hora: 16:50 horas
- Estadio: Hidalgo
- Transmisión: FOX One
Santos Laguna vs. León
- Hora: 17:00 horas
- Estadio: TSM Corona
- Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX
Pumas vs. Monterrey
- Hora: 19:00 horas
- Estadio: Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Tigres vs. América
- Hora: 21:00 horas
- Estadio: Universitario
- Transmisión: Azteca 7, FOX y FOX One
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Liga MX: horarios y dónde ver los partidos del sábado 21 de noviembre
Chivas vs. Cruz Azul
- Hora: 17:07 horas
- Estadio: Akron
- Transmisión: Prime Video
Querétaro vs. Necaxa
- Hora: 19:10 horas
- Estadio: La Corregidora
- Transmisión: FOX, FOX One y Caliente TV
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