Luego de los partidos de la Selección Mexicana contra Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, regresa la actividad futbolística al país con la jornada 17 de la Liga MX, la última de la fase regular del Apertura 2026.

Esta jornada se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, con un total de nueve partidos.

Durante estos encuentros se definirán los ocho equipos que disputarán los cuartos de final del torneo Apertura 2026.

Si no quieres perderte ningún encuentro, aquí te compartimos los horarios de la jornada 17 de la Liga MX y dónde podrás ver cada partido.

Liga MX: horarios y dónde ver los partidos del viernes 20 de noviembre

Puebla vs. Atlético de San Luis

Hora: 19:00 horas

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: ESPN y Disney+

FC Juárez vs. Atlas

Hora: 21:00 horas

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Azteca 7, FOX y FOX One

Tijuana vs. Atlante

Hora: 21:10 horas

Estadio: Caliente

Transmisión: FOX One y Caliente TV

Liga MX: horarios y dónde ver los partidos del sábado 21 de noviembre

Pachuca vs. Toluca

Hora: 16:50 horas

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX One

Santos Laguna vs. León

Hora: 17:00 horas

Estadio: TSM Corona

Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

Pumas vs. Monterrey

Hora: 19:00 horas

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Tigres vs. América

Hora: 21:00 horas

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7, FOX y FOX One

Liga MX: horarios y dónde ver los partidos del sábado 21 de noviembre

Chivas vs. Cruz Azul

Hora: 17:07 horas

Estadio: Akron

Transmisión: Prime Video

Querétaro vs. Necaxa