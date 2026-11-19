Robert Lewandowski, Antoine Griezmann y Breel Embolo figuran entre los cinco jugadores mejor pagados de la Major League Soccer (MLS) después de mudarse a Estados Unidos este verano, como parte de una ventana de transferencias que elevó la compensación de la MLS en casi un 15%.

Lewandowski tiene un salario base de 16 mill o nes de dólares con el Chicago Fire y una compensación total garantizada de 19,51 millones de dólares, informó el jueves la Asociación de Jugadores de la Major League Soccer en su publicación final de salarios de 2026.

Percibe el segundo monto más alto de la liga, solo por detrás de Lionel Messi, del Inter Miami, quien este año más que duplicó su salario hasta 25 millones de dólares en su nuevo contrato y tiene 28.333.333 dólares en compensación garantizada. La compensación total del astro argentino fue superior a la nómina de 25 equipos en la liga de 30 clubes.

Las cifras corresponden a contratos de la MLS e incluyen cualquier bono de marketing y honorarios de agentes. No contemplan acuerdos adicionales que Messi, de 39 años, pueda tener con el club o sus afiliadas, ni tampoco bonos por rendimiento.

Lewandowski, quien cumplió 38 años en agosto, debutó con el Fire en julio tras salir del Barcelona y anotó nueve goles en 19 partidos en la MLS.

Las cifras son anuales, lo que significa que enumeran los totales que un jugador ganará a lo largo de una temporada completa.

Griezmann es tercero con un salario de 10.443.243 dólares y 13.938.354 dólares en compensación total. El atacante, de 35 años, se incorporó a Orlando en julio procedente del Atlético de Madrid y marcó 14 goles en 18 partidos.

Son Heung-min, el delantero surcoreano de Los Ángeles FC, cayó del segundo al cuarto puesto, con un salario de 10.338.750 dólares y 11.152.852 dólares en compensación total,

Embolo, el delantero suizo de 29 años que debutó con Atlanta en agosto tras dejar al club francés Rennes, fue quinto con un salario de 9,74 millones de dólares y 10.811.400 dólares en compensación total.

Allan Saint-Maximin, un extremo francés de 29 años que llegó a Charlotte procedente del club francés Lens, fue noveno con un salario de 5.679.200 dólares y 7.199.000 dólares en compensación total.

La compensación garantizada promedio, de 746.936 dólares al 9 de octubre, aumentó un 18% respecto de los 632.809 dólares al 1 de octubre del año pasado.

Otros fichajes del verano incluyeron al mediocampista de Columbus Brais Méndez (4 millones de dólares, 5,2 millones), al extremo de Nueva Inglaterra Jack Harrison (3,25 millones, 3,65 millones), al mediocampista de Miami Casemiro (896.004, 3.537.871), al extremo de Kansas City André Luiz (3 millones, 3.318.667), al extremo de San Diego Elias Achouri (2,3 millones, 2.633.462), al extremo de Colorado Morgan Whittaker (1,8 millones 2.018.000) y al mediocampista de LA Galaxy Sergi Roberto (1 millón, 1.160.833).

El exarquero de la selección nacional de Estados Unidos Matt Turner aceptó una reducción a 1.341.190 dólares de salario y 1.523.190 dólares en compensación total como parte de su nuevo contrato con Nueva Inglaterra, al llegar cedido a préstamo de Lyon. Eso representó una baja frente a 1.776.136 y 1.942.886 en 2025.

El delantero estadounidense Daryl Dike (1,6 millones, 830.004) regresó a Orlando a los 26 años tras temporadas y media marcadas por lesiones en la segunda división de Inglaterra.

Cavan Sullivan, quien en octubre se convirtió en el goleador más joven de la selección nacional de Estados Unidos con 17 años, tiene un salario base de 450.000 dólares con Filadelfia y 614.000 dólares en compensación total.

La compensación total, de 724,5 millones de dólares, subió un 14,8% desde los 631 millones cuando el sindicato publicó sus primeras cifras de 2026 en mayo.

Hubo 150 jugadores con 1 millón de dólares o más, un aumento desde 133 en mayo.

Miami tuvo la nómina más alta con 59,4 millones de dólares, seguido por Chicago (41,3 millones), Atlanta (38,4 millones), LA Galaxy (34,9 millones) y Los Angeles FC (32,9 millones).

Nashville, que estableció un récord de temporada regular de la MLS con 77 puntos, fue décimo con 25 millones de dólares.

Filadelfia llegó a los playoffs pese a tener la nómina más baja de la liga, de 12,6 millones de dólares. El Unión registró una racha récord del club de 15 partidos de liga sin perder desde mediados de julio hasta mediados de octubre.

El salario medio de la MLS —el punto en el que la misma cantidad de jugadores ganó por encima y por debajo— aumentó un 6,4% hasta 360.042 dólares desde 338.347 el otoño pasado.