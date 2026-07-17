El defensa francés Ibrahima Konaté afirmó este viernes que la derrota contra España en semifinales sigue siendo complicada de digerir, y admitió que lo que más les duele es "no haber podido hacer nada" en el partido.

"Es muy difícil de digerir. Es algo en lo que creo que pensamos cada día desde esa derrota (...) pero duele no haber podido hacer nada frente a este equipo de España", dijo en la conferencia de prensa previa al partido por el bronce contra Inglaterra.

"No sé por qué la gente se metió en la cabeza que íbamos a ganar el Mundial de forma absoluta", agregó, negando que España le tenga tomada la medida a Francia tras sumar su tercer triunfo consecutivo en el cara a cara.

No obstante, el nuevo central del Real Madrid precisó que la derrota en la final del Mundial de Catar 2022 fue mucho más dolorosa por las circunstancias.

Esa final la perdieron precisamente contra Argentina, el rival de España el domingo en la final.

Francia e Inglaterra, ambos eliminados en semifinales, se disputarán este sábado en Miami el tercer puesto del Mundial.

Konaté admitió ante la prensa que "nadie desea disputar este partido", pero añadió que tienen el deber de representar a Francia hasta el final del torneo.

"Hay muchísimos jugadores a los que les habría gustado estar aquí y jugar este partido. No digo que sea fácil, está claro que es duro", sentenció.