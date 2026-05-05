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El extremo del Atlético de Madrid Giuliano Simeone aseguró que el equipo está dolido por la eliminación en semifinal de Chmpions, pero advirtió que "hay que levantarse".

"Es una noche triste, pero hay que levantarse", dijo Giuliano a Movistar+ tras perder 1-0 en la vuelta de semifinales de Champions contra el Arsenal.

"Intentamos dar el máximo, pero no pudimos llegar al objetivo final que era pasar. Obviamente estamos triste, pero tenemos que seguir", añadió.

Giuliano también agradeció a los aficionados rojiblancos que fueron hasta Londres, lamentando que "no le pudimos dar lo que querían".

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