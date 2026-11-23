El Mundial de futbol femenino de 2031 se celebrará en Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, anunció el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante un Congreso extraordinario este lunes, en el que también se decidió que Reino Unido reciba la edición de 2035.

Estos anuncios no constituyen una sorpresa, ya que ambas candidaturas no tenían rival para la organización de estos torneos planetarios, cuya próxima edición tendrá lugar en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

"Es un momento histórico para el fútbol femenino y un logro extraordinario para toda la familia de la Concacaf", afirmó Victor Montagliani, presidente del organismo rector de Norte, Centroamérica y el Caribe. "Juntos, nos comprometemos a hacer de 2031 un momento decisivo para el crecimiento de nuestro deporte".

El comisionado de la Federación mexicana, Mikel Arriola, celebró la designación: " México demostró durante el Mundial 2026 su capacidad para organizar eventos deportivos de talla mundial".

"Hoy estamos listos para abrir nuevamente nuestras puertas al mundo con el Mundial femenino, reafirmando nuestro compromiso con el crecimiento del fútbol femenino, la igualdad de oportunidades y la inspiración de nuevas generaciones de niñas y jóvenes", añadió.

Estados Unidos y México albergarán así una segunda copa del mundo en cinco años, tras la celebración del Mundial masculino en junio y julio últimos, organizado conjuntamente con Canadá.

Será la tercera edición del Mundial femenino en suelo estadounidense, después de los de 1999 y 2003.

Referencia histórica en el fútbol femenino, Estados Unidos ha ganado el título mundial en cuatro ocasiones, lo que constituye un récord.

La presidenta de la Federación Estadounidense y vicepresidenta de la FIFA, Cindy Parlow, destacó: "Es una oportunidad histórica para acelerar el desarrollo del fútbol femenino en todo el mundo".

Con motivo del Mundial 2031, que marcará el 40º aniversario del torneo, éste pasará de 32 equipos participantes a 48, como la edición masculina de este año.

- "Reducir la brecha" -

El Reino Unido también se asegura la organización de una segunda competición de gran envergadura en unos pocos años, después de la Eurocopa masculina de 2028, para la cual contará igualmente con el apoyo de la República de Irlanda.

De los cuatro países que acogerán este acontecimiento - Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia- , son las inglesas quienes tienen el mejor equipo, avaladas por sus dos Eurocopas ganadas de forma consecutiva.

Pero aún no han conquistado el Mundial, del que serán uno de los equipos favoritos en Brasil el año próximo, al igual que España, vigente campeón.

Será la primera Copa del Mundo organizada en Inglaterra desde el Mundial masculino de 1966, año del único título de los Three Lions en hombres.

"Nuestro objetivo es hacer del fútbol femenino un deporte verdaderamente mundial", afirmó Infantino en unas declaraciones anteriores a la votación, realizada a mano alzada, antes de expresar su voluntad de "reducir la brecha que existe, por supuesto (con el fútbol masculino)".

Cuestionado por muchos tras su proyecto abortado de abrir la Copa del Mundo a inversores privados (Fifa Forward Enterprise) y apoyado por otros de cara a una posible reelección al frente del máximo organismo del fútbol mundial en marzo próximo, Infantino no hizo ninguna alusión a las elecciones, en las que se enfrentará al francés Philippe Diallo y al japonés Kozo Tashima.