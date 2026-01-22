¿Listos coleccionistas de monedas del Mundial de la FIFA 2026? La Presidencia de la República envió a la Comisión Permanente del Senado de la República el proyecto de decreto en las que se establecen las características para acuñar las monedas conmemorativas a la Copa Mundial de Futbol, donde México, Estados Unidos y Canadá serán los países sede.

De acuerdo con la iniciativa, Banco de México (Banxico) será el responsable de acuñar las monedas cuyo diseño deberá tener los motivos a la disputa deportiva que, en el caso de nuestro país, los estadios ubicados en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara serán los recintos de los 13 partidos programados.

¿Cómo son las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

La fiebre por la Copa Mundial de Futbol ya llegó al recinto legislativo de Reforma, donde este miércoles recibieron el decreto en el que revela algunas de las características de las nuevas monedas que se podrán sumar a la colección de cientos de personas:

Serán tres

Estarán hechas de oro, plata y bimetálica

Valor nominal: 25, 10 y 20 pesos

Tendrá motivos que se relacionen con la Copa Mundial de la FIFA 2026

" Tratándose de las monedas conmemorativas de oro y plata su valor nominal sólo tendrá efectos ilustrativos, gozarán de curso legal por el equivalente en pesos de su cotización diaria" , se lee en el proyecto.

¿Cuándo saldrán a circulación las monedas del Mundial FIFA 2026?

Sobre la fecha de circulación de las tres monedas mundialistas que se acuñarán en México, no se revela precisa, pero especifica lo siguiente:

"(Las monedas) podrán empezar a acuñarse a partir de los 30 días naturales posteriores a la fecha en que se determinen los diseños", se precisa.

¿Cuál es la fecha oficial del inicio del Mundial 2026 en México?

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA se celebrará en México el próximo 11 de junio en la Ciudad de México y la final está programada para disputarse el 19 de julio en Estados Unidos.