El defensa español Sergio Ramos se despidió del Club de Fútbol Monterrey con una publicación en las redes sociales, en la que agradece la experiencia y el trato recibido en México y el orgullo que ha sentido en esta etapa "por portar el brazalete de capitán de Rayados".

"Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol.. . y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos", dijo Ramos en su cuenta personal de X un día después de hacer pública su marcha del fútbol mexicano y el final de su trayectoria en Monterrey, donde ha estado algo menos de un año.

"Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa", dijo en su mensaje el campeón del mundo con España en 2010.

Ramos destacó su entrega sobre el terreno de juego. "Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3.000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras", dijo.

"Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo "¡Arriba el Monterrey!", concluye el jugador español de 39 años que estuvo dieciséis años en el Real Madrid, cuatro en dos etapas en el Sevilla y dos en el París Saint Germain.