Un participante sorpresa en la acción del miércoles en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina tenía cuatro patas y cero preocupaciones por los tiempos de carrera.

Mientras esquiadoras de fondo de élite se esforzaban por llegar a la meta en las series del sprint por equipos femenino, un perro se metió en el recorrido y corrió junto a las atletas por la recta.

Las competidoras se mantuvieron concentradas mientras los espectadores vitoreaban al intruso canino antes de que cruzara la línea de meta y fuera sujetado por los responsables del recinto.

VIDEO viral: perro se mete a competencia olímpica y corre con esquiadoras. Foto: Olympic Broadcasting Services vía AP

¿Por qué un perro corrió durante una competencia de los Juegos de Invierno Milán Cortina?

Los funcionarios de la competencia olímpica 2026 explicaron que el perro que se coló a la meta durante las eliminatorias del equipo femenino de esquí de fondo libre se habí a escapado de su dueño mientras salía a pasear cerca .

El incidente ocurrió el mismo día y en el mismo recorrido en el que se hizo historia olímpica: Johannes Hoesflot Klaebo, de Noruega, ganó su décima medalla de oro, un récord, y la quinta en los Juegos de Milán Cortina.