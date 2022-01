Si eres uno de los beneficiarios del programa TSA Precheck, que permite agilizar el paso por los filtros de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos, debes tener cuidado para no cometer faltas que te podrían hacer perder tus beneficios.

Cualquier persona que sea multada por no usar el cubrebocas en los vuelos, por agredir a personal de las aerolíneas o por otra falta, ya no podrá ser beneficiaria de TSA PreCheck.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció una nueva colaboración con la Administración Federal de Aviación (FAA) para compartir información sobre pasajeros rebeldes.

Esta nueva medida afectará tanto a los viajeros que ya forman parte del programa como a quienes solicitarán su ingreso. “TSA PreCheck es un privilegio reservado para los viajeros de bajo riesgo”, precisó la dependencia en un comunicado.

La Administración de Seguridad en el Transporte precisó que se tendrá tolerancia cero especialmente con comportamientos que involucran agresiones físicas a bordo de un avión.

Según el último reporte de la FAA, en 2021 se recibieron más de 300 reportes de disturbios de pasajeros en aeronaves vinculados con el consumo de alcohol y más de 100 reportes que involucran agresión física.

La alianza entre la TSA y la FAA también implica una colaboración para identificar y localizar a los pasajeros para que sean notificados sobre las multas impuestas por su comportamiento en el espacio aéreo estadounidense.

FACT: Face masks are required throughout your travels. Please have your face mask on when you enter the airport and keep it on until you exit the airport. Unruly travelers will face fines and additional consequences including the loss of TSA PreCheck. https://t.co/sYK1TNpBiF pic.twitter.com/GAomoiMQNK