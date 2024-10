Disneyland Resort, en California, se prepara para recibir a las familias en 2025 con una serie de ofertas y descuentos especiales que harán de cada visita una experiencia inolvidable. Desde boletos con precios reducidos hasta promociones en sus hoteles, Disneyland Resort ofrece múltiples opciones para que todos puedan disfrutar de la magia sin preocuparse por el presupuesto.

Los niños de 3 a 9 años podrán acceder a Disneyland Park y Disney California Adventure Park por solo $50 dólares con un boleto de 1 día, 1 parque. Esta oferta es válida para visitas entre el 7 de enero y el 20 de marzo de 2025. Además, los adultos también podrán beneficiarse de boletos selectos a $104 por día, disponibles en el calendario de reservas. Los boletos con estas ofertas se pondrán a la venta a partir del 22 de octubre de 2024.

“Los visitantes dispondrán de una amplia variedad de opciones y flexibilidad: desde boletos para 1 Día, 2 Días o 3 Días hasta extras como los boletos Park Hopper o el Lightning Lane Multi Pass que pueden ser añadidos en la compra”, anotan.

Para quienes buscan maximizar su experiencia, Disneyland Resort recomienda varias actividades y atracciones. Los encuentros con personajes icónicos como Mickey Mouse y las Princesas Disney, las aventuras en Mickey’s Toontown, y la nueva atracción Tiana’s Bayou Adventure, que abrirá el 15 de noviembre de 2024, son solo algunas de las opciones para crear recuerdos mágicos.

Los espectáculos en vivo y las atracciones también prometen diversión para toda la familia. Desde el Royal Theatre en Disneyland Park hasta la “Disney Jr. Dance Party!” en Disney California Adventure Park, hay entretenimiento para todas las edades.

Por supuesto, en Pixar Pier en Disney California Adventure Park, los más pequeños pueden dar una vuelta, literalmente, en Inside Out Emotional Whirlwind, mientras que los mayores pueden lanzarse a toda velocidad en la Incredicoaster.

Descuentos de hasta 25% en hoteles de Disneyland

Disneyland Resort lanzó una serie de ofertas especiales para aquellos que deseen disfrutar de unas vacaciones mágicas en sus hoteles temáticos. Los huéspedes podrán ahorrar hasta un 25% en estancias selectas de cuatro noches o más en cualquiera de los tres hoteles del resort. Estas ofertas son válidas para estancias entre el 7 de enero y el 20 de marzo de 2025. Se podrán hacer las reservaciones a partir del 22 de octubre.

Los descuentos incluyen hasta un 20% en habitaciones estándar o premium en Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, Disneyland Hotel y The Villas at Disneyland Hotel, y hasta un 10% en habitaciones del Pixar Place Hotel de domingo a jueves.

Además, para aquellos que no puedan esperar, hay descuentos de hasta un 15% en estancias selectas entre el 20 de octubre y el 19 de diciembre de 2024 en el Disneyland Hotel, The Villas at Disneyland Hotel y el Disney’s Grand Californian Hotel & Spa.

Los hoteles de Disneyland Resort ofrecen acceso conveniente a los parques temáticos y al Downtown Disney District, con beneficios exclusivos como entrada anticipada a los parques, actividades especiales y más.

Los huéspedes pueden disfrutar de experiencias únicas, como conocer a personajes de Disney, participar en clases de dibujo, noches de cine y celebraciones festivas.

En el Pixar Place Hotel, los huéspedes pueden conocer a Bing Bong de “Inside Out” y escuchar a Joe Gardner de “Soul” tocando el piano. También están disponibles, previa solicitud, las llamadas despertador por parte de los personajes. Una de las novedades es Meilin Lee de “Turning Red” en Pixar Place Hotel.

“Además, los hoteles de Disneyland Resort permite a los huéspedes estar más cerca de las experiencias con personajes en restaurantes como Goofy’s Kitchen en Disneyland Hotel; y Storytellers Cafe o Princess Breakfast Adventures en Disney’s Grand Californian Hotel & Spa”, anotan.

Más tips para ahorrar tiempo y dinero en Disneyland California

Los visitantes pueden maximizar sus ahorros y disfrutar de incentivos adicionales al reservar paquetes vacacionales a través de Walt Disney Travel Company o su agente de viajes preferido. Estos paquetes no solo ofrecen descuentos en boletos y habitaciones de hotel, sino también extras como emblemas y cintas de coleccionista, así como descuentos en restaurantes y tiendas.

Para capturar los mejores recuerdos, el Disney PhotoPass, incluido en la compra del Lightning Lane Multi Pass, permite descargas ilimitadas de fotos. Además, la Disneyland App es una herramienta esencial para los visitantes, proporcionando información útil como tiempos de espera en las atracciones, horarios de los parques, calendarios de espectáculos y apariciones de personajes, menús de restaurantes, opciones de reservaciones para comer, pedidos móviles y horas de regreso para la Lightning Lane.