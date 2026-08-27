Viajar en avión con niños genera muchas dudas entre los padres, especialmente sobre el costo de los boletos: ¿Los menores pueden volar gratis y a partir de qué edad deben contar con un asiento propio?

La respuesta depende de la edad del menor y de las políticas establecidas por las aerolíneas, aunque existe una regla general aplicada tanto en México como en Estados Unidos.

De acuerdo con aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y United Airlines, los bebés menores de 2 años pueden viajar en el regazo de un adulto sin necesidad de ocupar un asiento propio en muchos vuelos, mientras que los niños de 2 años o más deben contar con un boleto individual y viajar en su propio asiento.

¿Los bebés viajan gratis en avión?

Las principales aerolíneas mexicanas consideran infantes a los menores de hasta 2 años de edad. Aeroméxico señala que los bebés desde los siete días de nacidos y hasta los dos años cumplidos pueden viajar en vuelos nacionales sin pagar tarifa, aunque deben contar con su respectivo boleto y pase de abordar.

Por su parte, Volaris indica que los bebés menores de 2 años pueden viajar en las piernas de un adulto sin costo adicional. Sin embargo, si los padres desean que el menor ocupe un asiento propio, deberán comprar un boleto regular y utilizar una silla de seguridad aprobada para vuelo.

En Estados Unidos, aerolíneas como United mantienen una política similar. Los niños menores de 2 años pueden viajar en el regazo de un adulto, aunque la compañía recomienda utilizar sistemas de retención infantil para una mayor seguridad.

La edad en la que sí debes pagar boleto

La regla general es clara: cuando un menor cumple 2 años, debe viajar en un asiento propio y contar con un boleto individual. Esta disposición es aplicada por aerolíneas de México y Estados Unidos.

Volaris especifica que todos los niños de 2 años en adelante deben ocupar un asiento en el avión. Incluso advierte que si un bebé cumple 2 años durante un viaje redondo, será necesario adquirir un boleto para el vuelo de regreso.

American Airlines y United Airlines también establecen que los pasajeros de 2 años o más requieren un boleto y un asiento propio para viajar.

Seguridad: lo que recomienda la autoridad de aviación

Aunque muchas aerolíneas permiten que los menores de 2 años viajen en brazos de un adulto, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) considera que la opción más segura es que los niños pequeños viajen sujetos en un sistema de retención infantil aprobado.

La FAA advierte que los brazos de una persona no pueden sujetar por completo a un bebé durante turbulencias severas o movimientos bruscos de la aeronave. Por ello, recomienda comprar un asiento para el menor y utilizar una silla certificada para uso en aviones.

Documentos que deben llevar los menores

Aunque el bebé viaje sin costo, las aerolíneas solicitan documentos que permitan comprobar su identidad y edad. Volaris y Aeroméxico aceptan documentos como acta de nacimiento o pasaporte, dependiendo del tipo de vuelo.

En vuelos internacionales, además de los requisitos migratorios correspondientes, las aerolíneas suelen exigir pasaporte vigente para los menores.

Lo que debes recordar antes de comprar

Si tu hijo tiene menos de 2 años, generalmente podrá viajar sin ocupar un asiento propio, dependiendo de las condiciones de la aerolínea y la ruta. Pero una vez que cumple 2 años, deberá contar con boleto y asiento individual.

Por eso, antes de reservar un vuelo familiar, conviene revisar la edad exacta del menor al momento del viaje y consultar las políticas vigentes de la aerolínea para evitar cargos inesperados o problemas al abordar.