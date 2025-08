El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha marcado un nuevo capítulo en la historia migratoria del país. Y es que, aunque el mandatario dijo que todos eran bienvenidos a entrar legalmente, la realidad es que han impuesto una serie de requisitos y cambios al trámite de visa americana.

Los cambios no sólo redefinen quién puede ingresar al país, sino también bajo qué condiciones. Toma nota de los nuevos requisitos, las implicaciones para los solicitantes y cómo se refleja en el tránsito hacia Estados Unidos.

Visa de turista pronto costará $435 dólares

El costo de la visa americana de turista aumentará de 185 a 435 dólares debido a una nueva ley federal llamada The One Big Beautiful Bill, impulsada durante el segundo mandato de Donald Trump.

Este incremento incluye una nueva tarifa de 250 dólares conocida como Tarifa de Integridad, que se aplicará a todas las visas de no inmigrante, como las de turista (B1/B2), estudiante (F, M, J) y trabajo (H-1B). El objetivo de esta tarifa es reforzar los controles migratorios y administrativos en el proceso de solicitud.

Los viajeros que no excedan el tiempo permitido ni participen en trabajos no autorizados pueden tener derecho a un reembolso una vez que expire la visa. Sin embargo, no se han dado detalles de cómo se haría tal reembolso.

Nuevos bancos para pagar la visa: ¡Ya hay pagos con transferencia!

Desde el 14 de julio de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México ha actualizado las formas de pago para la solicitud de visa. Ahora se puede pagar en efectivo en Scotiabank o BanBajío, o mediante transferencia electrónica SPEI desde cualquier banco hacia BanBajío. Esta última opción se presenta como más práctica, ya que evita filas y se habilita al agendar la cita.

Además, desde el 11 de julio de 2025, ya no se aceptan pagos en Banamex, por lo que los únicos bancos autorizados son Scotiabank y BanBajío.

Ya no se podrán programar citas con un día de diferencia

Ya no es posible agendar el mismo día la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y la entrevista en el consulado para la visa americana. Ahora, los solicitantes deben acudir al CAS al menos 48 horas antes de su entrevista consular. Quienes tenían ambas citas el mismo día recibirán un correo con una nueva fecha para el CAS; si no lo reciben, deben contactar al centro de servicio para recibir asistencia.

Te cancelarán la cita si no cumples con esto

Desde el 1 de mayo de 2025, los solicitantes de visa americana deben asegurarse de que el número de confirmación del formulario DS-160 —un código que comienza con “AA”— coincida exactamente con el número registrado en su perfil de cita.

Si no hay coincidencia al menos dos días hábiles antes de la entrevista, la cita será cancelada automáticamente. Además, presentarse sin haber actualizado el código de barras impedirá que se realice la entrevista.

Aumenta costo de entrega de la visa americana

Ahora, además del costo de la solicitud de visa americana, los solicitantes deberán pagar un cargo adicional por el envío del documento. Antes, el pago de 185 dólares cubría todo el proceso, incluida la entrega. Sin embargo, con la nueva medida, se cobrará 400 pesos mexicanos si se desea recibir la visa en el domicilio, o 320 pesos si se recoge en una sucursal de DHL. Esta tarifa aplica solo si la visa es aprobada y enviada. Recoger la visa en el CAS no tendrá costo extra.

Entrevista obligatoria para renovar “visa de niños”

Uno de los principales cambios es que todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista presencial con un funcionario consular.

Es decir, si el solicitante obtuvo una visa de turista cuando era niño o menor de 14 años, ahora será obligatorio que pase por una entrevista consular. Ya no podrá renovarla automáticamente. Lo mismo con adultos mayores de 79 años.

Argentinos podrían entrar a Estados Unidos sin visa

Argentina ha dado un paso importante hacia su posible reincorporación al Programa de Exención de Visa (VWP) de Estados Unidos, lo que permitiría a sus ciudadanos viajar sin visa por motivos de turismo o negocios. Este avance se concretó con la firma de una declaración de intención entre autoridades de ambos países. Argentina fue retirada del programa en 2002, y este acuerdo marca el inicio de un proceso colaborativo para su retorno.