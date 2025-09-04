El imperio de Giorgio Armani, el diseñador y empresario italiano fallecido este jueves a los 91 años abarcaba desde las marcas de moda a los hoteles y restaurantes, con ingresos anuales de 2.300 millones de euros, pasará ahora al control de su Fundación, aunque con algunos detalles en el reparto de acciones.

En octubre de 2023, el periódico Corriere della Sera publicó los estatutos de la futura Fundación Giorgio Armani, aprobados en una junta extraordinaria en 2016, pero sin determinar el reparto de los varios tipos de acciones que seguramente, señalaba el diario, sería detallado en el testamento.

Aunque, según apunta el periódico La Repubblica, sus herederos están ya sentados en el Consejo de administración de la fundación, dirigida por Pantaleo Dell'Orco, quien fue su mano derecha y compañero de vida, su sobrino Luca Camerana y el director ejecutivo de Rothschild Italia, Irving Bellotti.

¿Qué empresas integran el imperio de Giorgio Armani?

El imperio de Armani está conformado por 650 tiendas, además de hoteles, restaurantes y clubes, incluyendo la histórica 'Capannina', uno de los establecimientos de playa más famosos de Italia, en la localidad Forte dei Marmi, en Toscana, adquirido en agosto pasado.

Será la fundación quien gestione la marca global con 8.700 empleados.

La 'Cappanina' fue el último regalo que quiso hacer Armani a sus colaboradores y a Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, y al que conoció en ese famoso local.

La compañía cerró 2024 con ingresos de 2.300 millones de euros y nunca ha dejado de invertir: 332 millones de euros el año pasado, el doble de los 168,5 millones de euros de 2023.

Sin embargo, Armani siempre fue un empresario prudente, reacio al endeudamiento, y deja una empresa saneada a la fundación: a finales de 2024, contaba con un poco menos de 600 millones de euros en liquidez para impulsar el crecimiento futuro.

"También se estipula que la fundación no distribuirá ganancias, activos ni excedentes operativos, transacciones que están expresamente prohibidas, incluso indirectamente: cualquier ganancia o excedente se destinará a actividades institucionales", explica el diario 'La Repubblica'.

Los analistas estiman que la empresa podría tener un valor actual de entre 6.000 y 7.000 millones de euros . La valoración considera no sólo los ingresos y la rentabilidad, sino también el prestigio de la marca y su cartera inmobiliaria: edificios en el distrito de la moda de Milán, ubicaciones icónicas en Nueva York, París, Londres y Hong Kong, boutiques, hoteles, restaurantes o espacios multifuncionales.

El pasado julio, su firma cumplió medio siglo y se coronó como uno de los pocos y exitosos diseñadores que ha sabido mantener el equilibrio entre la visión creativa y el liderazgo empresarial, mientras la mayoría de las casas históricas han sido absorbidas por grandes conglomerados internacionales.

Giorgio Armani se mantuvo como único propietario del holding hasta el final, sin vender acciones a fondos o grupos externos, ni a cambio de liquidez ni de visibilidad.

A finales de los años 60 conoció a Sergio Galeotti , que se convirtió en su socio en la vida y el trabajo: fue quien lo convenció para crear su propia empresa y trabajar como consultor para marcas de moda, para luego abrir su propio estudio en Milán en 1973.

En 1975, Armani y Galeotti fundaron juntos Giorgio Armani Spa y en ese año se presentó la primera colección masculina, para la primavera/verano de 1976, que inmediatamente atrajo la atención de los expertos de la industria.

Con el tiempo, la marca ha ampliado su universo para incluir otros sectores, que se han convertido en parte integral de su identidad: Armani Casa, Armani Beauty, Armani Ristorante, Armani Hotels. Áreas diferentes, pero unidas por una dirección estilística coherente, basada en el rigor formal, la elegancia minimalista y la calidad discreta.