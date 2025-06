A poco más de una semana de la mediática pelea entre Elon Musk y Donald Trump a través de redes sociales, en la que el dueño de Tesla exhibió los vínculos del presidente de Estados Unidos con el caso judicial del criminal sexual Jeffrey Epstein, el padre del multimillonario se pronunció al respecto.

Errol Musk calificó el conflicto entre ambos magnates como una pelea entre dos animales machos peleando por el dominio en el que Trump “ganará” sólo por ser el presidente; además, los comparó con gorilas y elefantes.

“En cualquier grupo animal exitoso, ya sean gorilas, elefantes o seres humanos, los machos dominantes siempre lucharán por el dominio. El problema con las personas de muy buena calidad es que todos los machos creen que deberían ser los generales”, señaló en una entrevista con The London Times.

“Tendrán que resolverlo y como Trump es el que fue elegido, Elon tendrá que aceptar que no va a ser general”, agregó.

NO TE PIERDAS: Otro millonario se une a Elon Musk y Carlos Slim y va por jornada laboral de más de 12 horas al día

La pelea entre ambos millonarios se desató después de la salida de Musk del equipo gubernamental de Trump y su desacuerdo por el plan fiscal del presidente de Estados Unidos, al que Elon calificó como “repugnante abominación”.

Errol Musk dijo que su hijo actuó de la forma en que lo hizo porque está acostumbrado a dar su opinión cuando algo no le parece: “He tenido este problema con Elon toda la vida. Si algo no le parece bien, no puede evitar decirlo por principios”.

En la misma entrevista, el padre del dueño de Tesla y SpaceX predijo una reconciliación entre ambas partes y dijo que ambos se perdonarán por lo dicho durante la disputa una vez que se tranquilicen.

Vivian Wilson, hija trans de Musk también se burla

El hombre más rico del mundo no sólo recibió críticas por parte de su padre, sino que fue objeto de burlas de su hija trans, Vivian Wilson, y de los fans de ésta en redes sociales tras la polémica con Trump.

Wilson compartió un video en su Instagram en el que aparece riéndose a carcajadas de Musk y su disputa diciéndo: “No quiero hacer comentarios”. Aunque quiso limitar su opinión, escribió sobre el clip: “Me encanta que me demuestren que tengo razón”.

Con anterioridad, Vivian ya había criticado a su papá y su trabajo dentro del gobierno de Trump a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) diciéndo que en realidad el magnate nunca tuvo inclinaciones políticas en apoyo a los republicanos ni estaba interesado en involucrarse en dichos asuntos; en su momento dio a entender que Musk sólo estaba involucrado para ganar ventaja y beneficios para sus múltiples negocios.

Dentro de esas críticas, Wilson llamó a Elon Musk “bufón inseguro”, “maldito fascista” y “narcisista”, además lo acusó de volverse “fascista” tras su vinculación al gobierno y apoyo a las ideas políticas de Trump.