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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por posible caída de granizo la tarde y noche de este martes 7 de abril de 2026 en la Ciudad de México.
Alcaldías con Alerta Amarilla por granizo
Las demarcaciones donde se prevé la caída de granizo son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Xochimilco
El fenómeno se espera entre las 16:00 y las 21:00 horas, con lluvias que podrían afectar la movilidad y seguridad de peatones y automovilistas.
VIDEO
Riesgos por caída de granizo en CDMX
Las autoridades alertaron sobre posibles afectaciones como:
- Resbalones y caídas en vía pública
- Daños en techos ligeros y canaletas
- Baja visibilidad al conducir durante la lluvia
Recomendaciones ante granizo
Para evitar accidentes durante la lluvia y granizo, se recomienda:
- Limpiar coladeras y desagües para prevenir encharcamientos
- Evitar zonas con pendiente o superficies resbalosas
- Resguardar a mascotas en espacios seguros
- Extremar precauciones al manejar
En caso de emergencia, se puede llamar al 911 o al número de Protección Civil: 55-5683-2222.
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