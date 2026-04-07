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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por posible caída de granizo la tarde y noche de este martes 7 de abril de 2026 en la Ciudad de México.

Alcaldías con Alerta Amarilla por granizo

Las demarcaciones donde se prevé la caída de granizo son:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Tlalpan
  • Xochimilco

El fenómeno se espera entre las 16:00 y las 21:00 horas, con lluvias que podrían afectar la movilidad y seguridad de peatones y automovilistas.

VIDEO

Riesgos por caída de granizo en CDMX

Las autoridades alertaron sobre posibles afectaciones como:

  • Resbalones y caídas en vía pública
  • Daños en techos ligeros y canaletas
  • Baja visibilidad al conducir durante la lluvia

Recomendaciones ante granizo

Para evitar accidentes durante la lluvia y granizo, se recomienda:

  • Limpiar coladeras y desagües para prevenir encharcamientos
  • Evitar zonas con pendiente o superficies resbalosas
  • Resguardar a mascotas en espacios seguros
  • Extremar precauciones al manejar

En caso de emergencia, se puede llamar al 911 o al número de Protección Civil: 55-5683-2222.

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