La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por posible caída de granizo la tarde y noche de este martes 7 de abril de 2026 en la Ciudad de México.

Alcaldías con Alerta Amarilla por granizo

Las demarcaciones donde se prevé la caída de granizo son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Xochimilco

El fenómeno se espera entre las 16:00 y las 21:00 horas, con lluvias que podrían afectar la movilidad y seguridad de peatones y automovilistas.

VIDEO

🔴⛈️INTENSA LLUVIA recorre #CDMX desde el poniente y norte hacia la ciudad.



⚠️Sectores con granizo y viento se reporta entre Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A Madero y Venustiano Carranza



Desde el Chiquihuite⬇️ pic.twitter.com/tmr8QqlD8L — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) April 7, 2026

Riesgos por caída de granizo en CDMX

Las autoridades alertaron sobre posibles afectaciones como:

Resbalones y caídas en vía pública

en vía pública Daños en techos ligeros y canaletas

Baja visibilidad al conducir durante la lluvia

Recomendaciones ante granizo

Para evitar accidentes durante la lluvia y granizo, se recomienda:

Limpiar coladeras y desagües para prevenir encharcamientos

para prevenir encharcamientos Evitar zonas con pendiente o superficies resbalosas

Resguardar a mascotas en espacios seguros

en espacios seguros Extremar precauciones al manejar

En caso de emergencia, se puede llamar al 911 o al número de Protección Civil: 55-5683-2222.